Рейтингомер: «Дело Азояна» в суде, «Россети» в прокуратуре и «глава-фоксхантер»

Категорически всех приветствуем! Рабочий ли понедельник на дворе или выходной, как сегодня, но всегда на посту наш штатный обозреватель Господин Рейтингомер. Денно и нощно следит он за проявлениями активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон. И раз в неделю выдает на-гора свой обзор, раздает всем сестрам по серьгам.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора.

-5 Манвел Азоян

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

«Дело Грацкого» живет, потому что большое, уголовное и с разными эпизодами. За одни преступления экс-замглавы администрации Пскова уже отбывает длительный срок, по другим фактам процессы продолжаются, и на скамью подсудимых садятся иные лица. Так, руководителя строительной организации «ДСМУ» Манвела Азояна обвиняют в даче взятки Грацкому в виде земельного участка за покровительство и попустительство по службе. Следствие закончено, уголовное дело принято к производству псковским судом, санкция статьи обвинения - до 15 лет лишения свободы. Ситуация для находящегося за решеткой экс-«короля дорожных контрактов» тяжелейшая, ставим ему минус пять.

-4 Сабир Агамалиев

Фото пресс-службы правительства Псковской области

Системным нарушениям Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» при технологическом присоединении объектов к сетям и массовым отключениям электроэнергии в новогодние праздники, оставившие без света десятки домов, дали оценку на совещании у прокурора области. Ранее «око государево» получило около 160 обращений граждан на бездействие филиала «Россетей», большая часть жалоб признана обоснованной. Люди годами не могут дождаться подключения к сетям или сталкиваются с перебоями подачи ресурса. Претензии со стороны прокуратуры - это серьезно. Как следствие, директору Псковского филиала «Россети - Северо-Запад» Сабиру Агамалиеву ставим сегодня минус четыре.

-3 Ирина Федорова

Скриншот из соцсетей Ирины Федоровой

Директор областного госмедиахолдинга Ирина Федорова получает -3 за совсем уже карикатурную имитацию бурной деятельности. Мало того, что на вручение общественной премии пытались продать билеты, что противоречит самому духу мероприятия (тут надо, как в анекдоте, либо крестик снять, либо трусы подтянуть), так еще сам факт приезда на следующее утро в редакцию преподносится Федоровой в соцсетях как подвиг: «На работе уже с 8.00». Стесняемся спросить: а как же принятый в команде губернатора формат «24/7»? И что про такое «самопожертвование» могли бы сказать врачи скорой помощи, хлебопеки, полицейские, водители автобусов и представители других профессий, которые в любое время дня и ночи работают ради людей? Ох, не бережете вы себя, Юрий Венедиктович , госпожа начальница!

-2 Михаил Иванов

Двойку со знаком минус заносим в дневник руководителя регионального отделения «Партии пенсионеров», зампредседателя Псковской гордумы Михаила Иванова. Ну вот, казалось бы, важные для всех политиков выборы на носу — и значит, надо ускоряться. Но этого у «пенсионеров» не происходит. Цены на всё растут, платежки за ЖКУ огромные, пожилым людям тяжело — кому и выступать тут, как не «Партии пенсионеров»?! И тоже - ничего . Михаил Иванов и компания по-прежнему пребывают в спячке и никак не реагируют на острые темы актуальной повестки. Ау!

-1 Вера Кондратьева

Минус один отправляем в Пыталовский муниципальный округ его главе Вере Кондратьевой, ставшей на днях объектом для едких и неприятных шуточек из-за не очень удачной записи в соцсетях. Угораздило же главу опубликовать там фото с трупами двух животных и ответом местному жителю: мол, ваша заявка исполнена. Ожидаемо злые языки вволю поупражнялись в колкостях на тему «исполнения заказа» главой-«фоксхантером».

Скриншот из соцсетей

+1 Павел Соболь

Плюс один заслужил директор особой экономической зоны «Моглино» Павел Соболь. Положительной оценкой отмечаем появление новых проектов. Одним из них, уже утвержденным на заседании Экспертного совета ОЭЗ, запланировано создание производства композитных изделий для железнодорожного транспорта. Реализация этого проекта даст региону не только современные производственные мощности, но и новые рабочие места: предприятие обеспечит занятость более ста специалистов. Общий объем инвестиций составит порядка 350 млн рублей.

+2 Сергей Литвиненко

Плюс два ставим депутату Псковской городской Думы от ЛДПР Сергею Литвиненко. Во-первых, он остается одним из немногих муниципальных парламентариев от оппозиции, которые реально заметны, активны и заточены на решение проблем избирателей, а не на политический хайп. Во-вторых, полностью разделяем подход депутата по вопросу повышения уровня знаний и компетенций. Как говорят в народе, век живи — век учись. Литвиненко конкретизирует: каким бы опытным ни был народный избранник, он в любом возрасте должен продолжать учиться.

+3 Дмитрий Мельников

Региональное отделение «Деловой России» во главе с Дмитрием Мельниковым продолжает расширять партнерскую сеть и реализует серьезные проекты, в том числе с солидными вузами федерального уровня. На днях псковское отделение «Деловой России» подписало дорожную карту взаимодействия с Санкт-Петербургским государственным университетом. Новый проект направлен на подготовку квалифицированных кадров, соответствующих потребностям работодателей нашего региона. Оцениваем работу команды Дмитрия Мельникова и перспективные планы на плюс три.

+4 Ирина Иванова

Строчкой выше, на +4, поднялась директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова. Уже за первый год своей работы КАППО стала опорой для команды госслужащих региона — такую оценку ей дал губернатор Михаил Ведерников на встрече с руководителем академии. Он отметил, что здесь специалисты получают актуальные, полезные знания и реальную поддержку в профессиональном развитии. За год команда Ивановой провела 77 образовательных и дискуссионных мероприятий, создан и развивается «Кадровый МФЦ», который подбирает кандидатов на госслужбу: рассмотрено более 4 600 резюме, проведено 500 собеседований, 57 человек – трудоустроены.

+5 Александр Котов

Максимально высокую оценку плюс пять ставим спикеру Псковского регионального парламента Александру Котову. Как стало известно ПЛН, по итогам прошедших в партии власти консультаций и согласований он вместе с губернатором ожидаемо возглавит список лидеров «Единой России» на сентябрьских выборах депутатов областного Собрания. Отмечаем, что один из самых опытных и авторитетных политиков региона в очередной раз получил поддержку коллег-однопартийцев.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!