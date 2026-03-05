Депутатский светофор-2026

Псковская Лента Новостей в рамках проекта «Политкухня» продолжает внимательно следить за тем, что происходит перед выборами депутатов Псковского областного Собрания.

В процессе подготовки к избирательной кампании наступила стадия, которая не публична, но очень важна. В кулуарах партийных штабов и коридорах власти ведется переговорный процесс, идет согласование потенциальных кандидатов и распределяются будущие мандаты. Буквально уже завтра в «Единой России» будут проходить встречи с депутатами и претендентами.

Где-то здесь делится «шкура неубитого медведя», в определенных случаях это становится предметом «купли-продажи», потому что надо же не только распределить потенциально проходные места, но и собрать деньги на выборы. Еще в начале 2000-х тут сформировался принцип «акционерного общества»: решившие пойти на выборы представители бизнеса и другие заинтересованные лица вносили деньги в общий фонд, и на них потом проводились кампании. Либо партиями подбирались ресурсно обеспеченные кандидаты. Ныне ситуация в этом отношении значительно осложнилась, так как в последние десятилетия власти всё меньше хотят видеть среди депутатов ресурсных людей. Почему? Так ведь они самостоятельны, самодостаточны, имеют свое мнение, способны отстаивать собственные интересы. Такие люди действующей власти сегодня не нужны, поэтому всегда есть желание заменить их на зависимых от руководства бюджетников, которые будут пассивно сидеть в депутатских креслах и молча голосовать за спущенные сверху предложения. Эту тенденцию мы наблюдаем все последние годы. В чем-то такая замена для власти хороша, но она не решает проблему привлечения финансовых средств на проведение избирательных кампаний. Поэтому мы пока еще наблюдаем смешанный процесс, хотя желающих вносить деньги с каждым новым электоральным циклом становится всё меньше.

Следует отметить и другой важный момент, связанный с подготовкой партии власти к выборам. Это в оппозиционных объединениях, которые после сокращения численности депутатов областного Собрания (с 44 до 26) могут претендовать всего на один, максимум на два мандата, особо делить нечего (в региональный парламент проходят лидеры областных отделений партий, которые преодолеют пятипроцентный барьер). У «Единой России» ситуация сложнее. Здесь есть, во-первых, действующие депутаты, желающие сохранить свои кресла. Во-вторых - депутаты прошлого созыва, которые пять лет назад выбыли, но хотели бы вернуться. В-третьих, есть участники СВО, которые в соответствии с федеральными установками должны в обязательном порядке попасть в заксы. В-четвертых, присутствуют статусные фигуры, которые по тем или иным причинам рассчитывают пройти в Собрание депутатов.

Так или иначе, все сейчас хотят заглянуть в сентябрь 2026-го. Верная многолетней традиции играть на опережение и составлять «Депутатский светофор», ПЛН сегодня представляет рейтинг потенциальных кандидатов в региональные парламентарии. В этой публикации мы дадим свой прогноз и оценим шансы как действующих народных избранников, так и тех, кто пока не обладают депутатскими корочками.

Кому горит зеленый?

В «зеленую группу» действующих депутатов включены те, кто, по нашему мнению, имеют близкие к стопроцентным или просто высокие шансы пролонгировать свои полномочия. Им, образно говоря, уже сейчас горит зеленый свет и можно смело идти на выборы.

К данной категории относится почти половина действующих депутатов. Прежде всего, это руководство регионального парламента. Во-первых, председатель областного Собрания Александр Котов (избран по округу №8). Во-вторых, все пятеро его заместителей: руководитель комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Александр Братчиков (округ №3), его коллега из комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих (округ №11), руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян (округ №9), директор завода «Псков-Полимер» Юрий Сорокин (округ №4) и глава регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко (округ №10). В-третьих, это председатели комитетов областного Собрания - по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов (округ №1) и по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов (округ №12).

Практически все члены этого «ареопага» пять лет назад были избраны по одномандатным округам и имеют высокие шансы вновь получить поддержку избирателей. Однако, по информации ПЛН, в этот раз не обязательно все из них пойдут в этих округах. Возможно по некоторым из них будут выдвинуты другие кандидаты, в том числе участники СВО. А ранее побеждавшие в одномандатных округах депутаты пройдут в новый созыв по партийному списку «Единой России».

Также в «зеленую группу» отправляем депутатов от тех парламентских партий, которые с большой долей вероятности преодолеют пятипроцентный барьер. Практически стопроцентно это КПРФ (вопрос только в том, какой процент получит партия и сколько мандатов ей достанется — если оправдаются самые пессимистичные для коммунистов прогнозы и партия получит всего один мандат, то первому секретарю обкома Петру Алексеенко и второму секретарю, руководителю фракции КПРФ в областном Собрании Дмитрию Михайлову придется определяться, кто из них его получит.

Впрочем, не исключено, что голосов хватит и на два мандата — и тогда в Собрании останутся оба. Также практически стопроцентные шансы сохранить мандат имеет региональный координатор ЛДПР Антон Минаков. Достаточно высокие шансы войти в Собрание следующего созыва и у депутата от «Справедливой России» Натальи Тудаковой, которая в феврале получила ставший вакантным «мандат Олега Брячака» и спустя годы вернулась в региональный парламент.

Конечно, степень ее известности значительно меньше, чем у предшественника, и нет ресурсов на проведение кампании, но если политическому блоку правительства области понадобится представительство этой парламентской партии в новом созыве областного Собрания, то ее «втянут».

Фифти-фифти

В «желтой группе» действующих депутатов оказались те, у кого ситуация неоднозначная, условно говоря - 50 на 50. Так, на наш взгляд, можно оценить шансы на сохранение мандатов рядом депутатов-единоросов, избранных по партийному списку.

Прежде всего это аксакал региональной политики, экс-депутат Верховного совета РСФСР и Государственной Думы РФ Виктор Антонов. Его участие в выборах и продолжение работы в Собрании зависит от того, посчитают ли в партии власти необходимым сохранить присутствие в парламенте такого опытного парламентария.

Что касается ряда других депутатов от ЕР — председателя совета Куньинского райпо Олега Савельева, парламентария из Островского муниципального округа Андрея Михайлова и генерального директора компании «ПсковАгроИнвест» Ирины Толмачевой, то они скорее всего будут участвовать в предварительном голосовании партии и выборах, но получат ли мандаты — в настоящее время неизвестно. Главное здесь, сколько партия получит по спискам.

Также пока до конца не ясно, будет ли участвовать в выборах депутат, заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь.

Пять лет назад он был избран по округу №7, но, по нашей информации, далеко не факт, что вновь станет кандидатом от ЕР в Псковском и Гдовском районах — там, возможно, будет участник СВО.

Кроме того, к «желтой группе» отнесем депутата от «Яблока» Артура Гайдука. Тут основной вопрос в том, допустят ли яблочников до выборов. Шансы у партии есть: она преодолевала необходимый барьер уже несколько раз. Мы, конечно, рассчитываем на это, но сейчас в условиях продолжающейся военной операции и борьбы с инакомыслием, когда партия находится под жестким прессингом, никто никаких гарантий на этот счет не даст.

Давай, до свидания

К «красной группе» мы отнесли тех, чьи шансы оказаться в Собрании следующего созыва представляются минимальными или вовсе отсутствуют.

Прежде всего это находящаяся под домашним арестом фигурант громкого уголовного дела Анастасия Повторейко, ранее занимавшая пост главного врача областной инфекционной больницы.

К этой же категории могут быть отнесены обе представительницы Великих Лук в региональном парламенте. И директор гимназии имени Ковалевской Татьяна Фомченкова (округ №5) и ее коллега из школы №12 Елена Даньшова (округ №6) испортили отношения с руководством Великих Лук. А без поддержки на этом уровне сохранить полномочия депутатам от «южной столицы» в нынешних условиях просто невозможно.

Покинет Собрание и депутат от «Новых людей» Андрей Маковский, не так давно вышедший из рядов партии и покинувший руководящие органы ее регионального отделения.

Наверняка 2026 год станет последним в депутатской карьере члена фракции КПРФ, бизнесмена Владимира Панченко. Вкладываться в кампанию псковских коммунистов в расчете на получение мандата он в этот раз не будет, тем более что приобретенный пять лет назад ему ничем особо не помог.

Также в красную группу заносим псковского врача Елену Лунгу (округ №2) и коммерсанта из Порховского района Геннадия Григорьева. Оба депутата от ЕР ничем себя особо не проявили.

Кто на новенького?

Очевидно, что часть действующих депутатов в этом году покинет региональный парламент (по предварительным прогнозам, он может обновиться примерно на треть). А кто из потенциальных кандидатов-дебютантов может рассчитывать на получение депутатского мандата осенью 2026-го?

Что касается ЕР, то любому претенденту на депутатский мандат надо пройти несколько этапов, включая различные согласования в высоких кабинетах и стартующую в марте процедуру праймериз, однако уже сейчас можно выделить группу, чьи шансы оказаться в Собрании достаточно высоки.

Как ранее заявляли в «Единой России», в число лидеров партийного списка кандидатов наряду с губернатором Михаилом Ведерниковым, спикером областного Собрания Александром Котовым и членом Совета Федерации, генералом Алексеем Наумцом с очень высокой долей вероятности окажется сенатор Наталья Мельникова.

Для того, чтобы продолжать представлять Псковское областное Собрание в Совфеде ей вначале необходимо избраться в региональный парламент. После чего она может быть вновь делегирована в Москву, а ставший вакантным депутатский мандат в этом случае получит кто-то другой из списка кандидатов. Правда, существует в этом «сенаторском вопросе» и альтернативная версия: по крайней мере, в областном Собрании есть те, кто считают: представлять псковских законодателей в СФ должен один из самых авторитетных политиков региона, многоопытный Александр Котов. Если представить, что этот сценарий станет реальностью, то в Собрании должен появиться новый председатель.

В топ-5 списка кандидатов от «Единой России» также может войти общественница, руководитель псковского регионального филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Надежда Васильева.

По информации ПЛН, представителями Великих Лук в областном Собрании (от округов №5 и 6) могут стать сотрудник Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, директор Музея спорта Псковского края Дмитрий Белюков и педагог, директор инженерно-экономического лицея (самой большой и современной школы Великих Лук) Юлия Ярышкина, имеющие большой опыт работы в Великолукской городской Думе. Но для этого, повторимся, им необходимо еще пройти согласования, победить по итогам праймериз и, разумеется, в сентябре подтвердить правило, согласно которому теперь на выборах в одномандатных округах побеждают исключительно кандидаты от ЕР. То же самое касается и экс-депутата областного Собрания из Себежского района Дарьи Козьяковой, которая может вернуться в региональный парламент от округа №13 (с 2021 года его представлял экс-глава Усвятского района Виктор Иващенко, однако в прошлом году он досрочно сложил полномочия).

Как высокие оценим шансы на избрание в региональный парламент ветерана СВО, участника кадровой программы «Герои земли Псковской», депутата Псковского окружного собрания Андрея Ключко. Его наставником является Александр Котов. Уже сейчас Андрей Ключко принимает участие в работе областного Собрания, посещает сессии и заседания комитетов.

Отметим также, что в число участников выборов, который может получить депутатский мандат, войдет и другой участник программы «Герои земли Псковской», подопечный и помощник губернатора Михаила Ведерникова ветерана боевых действий, подполковник Михаил Каратыш.

Вероятно, в число потенциальных кандидатов войдут и другие участники СВО.

Также среди возможных участников кампании рассматриваются представители псковского бизнеса и хозяйственники - например, предприниматель, депутат Псковской городской Думы Денис Иванов (однако известно, что нынешнее руководство Собрания относится к этой кандидатуре весьма настороженно),председатель облпотребсоюза Николай Тесля, директор Псковских тепловых сетей Игорь Максимов, руководитель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Мельников, который последние полгода очень активен и заметен. Кроме того, участие в выборах по партийному списку могут принять и другие известные персоны, в том числе депутаты Псковской и Великолукской городских дум, а также руководители общественных организаций (к примеру, председатель облсовпрофа Игорь Иванов).

Что касается представителей других партий, то в списке потенциальных кандидатов в депутаты от них: представители ЛДПР - депутат Псковской гордумы Сергей Литвиненко и его коллега из Великих Лук Юрий Павлинов, зампредседателя псковского «Яблока» Яна Иванова, руководитель реготделения «Родины» Павел Бикташев и другие. После сложения полномочий председателя реготделения «Новых людей» Арсения Чжана и выхода из рядов этой партии депутата Андрея Маковского единоличным лидером организации в Псковской области стал секретарь реготделения, депутат Печорского окружного собрания Игорь Романов. Однако его полная пассивность в публичном пространстве, нежелание работать по темам актуальной повестки и неоднозначный бэкграунд делают перспективы «новолюдя» на выборах весьма сомнительными. Как считают эксперты, шансы пройти в областное Собрание он получит только в том случае, если федеральный центр даст регионам установку на прохождение НЛ в заксы, либо его присутствие в депутатском корпусе зачем-то понадобится политблоку областного правительства. Аналогичная ситуация и с региональным отделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» во главе с зампредседателя Псковской городской Думы Михаилом Ивановым. Как и в случае с Романовым, его прохождение в Собрание — вопрос политтехнологический. Так или иначе, все обозначенные фигуры теоретически могут претендовать на мандаты. В том случае, разумеется, если представляемые ими партии получат поддержку избирателей и преодолеют пятипроцентный барьер, что дает право партиям сформировать свою фракцию в региональном парламенте — пусть даже и в количестве всего одного депутата.

Впрочем, всё сказанное выше - это не более чем наши прогнозы и субъективные оценки, основанные на мнениях экспертов, публикациях СМИ, заявлениях самих политиков (одни из них уже прямо заявили о планах участвовать в выборах, об амбициях других можно догадываться). Однако пока не прошел процесс согласований и отбора кандидатов, разумеется, ничего нельзя утверждать наверняка. В этом предвыборном уравнении еще очень много неизвестных. Окончательный расклад и персональный состав Собрания будет зависеть от многих обстоятельств, в том числе от того, останется ли псковский региональный парламент шестипартийным или количество представленных в нем объединений станет меньше, и какие именно партии пройдут. Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM в рамках проекта «Политкухня» продолжат внимательно следить за ходом подготовки к сентябрьским выборам.

Александр Савенко

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы правительства Псковской области и Псковского областного Собрания депутатов