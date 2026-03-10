«Гонки по вертикали»: кадры, деньги, два столпа

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Самое интересное и важное в псковской политике на минувшей неделе происходило не на публике, в свете софитов, а в кулуарах партийных штабов и коридорах власти. Здесь, за несколько месяцев до старта кампаний по выборам депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания, ведутся консультации, согласовываются кандидатуры, распределяются между возможными кандидатами избирательные округа и делятся будущие депутатские мандаты. В пятницу в этот увлекательный процесс погрузились единороссы - в региональном отделении партии проходили встречи с депутатами и претендентами. Официальной информации на этот счет нет, достигнутые договоренности или, наоборот, существующие противоречия не афишируются, но в общем и целом дело, по нашей информации, обстоит так, как это было описано перед стартом переговорного процесса в материале «Депутатский светофор-2026» на ПЛН.

По многолетней традиции, задолго до голосования мы вновь составили рейтинг потенциальных кандидатов в региональные парламентарии - дали свой прогноз, кому в сентябре 2026-го загорится зеленый, у кого шансы 50 на 50, ну а перед кем уже сейчас горит красный - и шансы избраться у действующих депутатов или потенциальных «призывников» минимальны, или вовсе отсутствуют.

Если еще не ознакомились с этой статьей на ПЛН - обязательно почитайте, я же пересказывать не буду. Отмечу лишь, что это оппозиционным партиям, каждая из которых может претендовать на один, максимум два мандата, делить особо нечего: понятно, что кресла получат руководители региональных отделений. А вот у «Единой России» ситуация сложнее: здесь есть и действующие депутаты, и депутаты прошлого созыва, которые пять лет назад при сокращении количества парламентариев выбыли, но хотели бы вернуться. Есть и участники СВО, которые в соответствии с федеральными установками должны в обязательном порядке попасть в заксы, также присутствуют статусные фигуры - и все тут рассчитывают на получение мандатов. Надо учесть интересы многих - так что начатые ранее согласования, консультации и оговаривание условий участия в этой концессии продолжатся, в том числе важно найти ресурсно обеспеченных кандидатов, благодаря которым удастся решить вопрос привлечения финансовых средств на проведение избирательных кампаний.

Кстати, про финансовые проблемы партий - сложности тут у всех. Как свидетельствует анализ данных Центральной избирательной комиссии за четвертый квартал 2025 года, доходы практически всех российских политических партий сократились, и происходит это на фоне приближения федеральной избирательной кампании. Так бюджет «Единой России» снизился на полмиллиарда, парламентская оппозиция также потеряла в доходах: КПРФ - минус 600 млн, ЛДПР - минус 767 млн, «Новые люди» - 310 млн. Сократились поступления и у непарламентских партий, в том числе у «Яблока» и «Родины» - страшно сказать, весь бюджет этой партии в федеральном масштабе составил около 9 млн. Ну то есть стоимость квартиры.

И всё это при том, что объем бюджетного финансирования, которое парламентские партии получают за голоса на выборах в Госдуму, остался неизменным. Таким образом, ухудшение финансового положения связано исключительно с падением объема пожертвований. Возвращаясь к разговору о ЕР, добавлю: как и прежде обязательным для тех, кто планирует участвовать в выборах от ЕР, будет участие в предварительном голосовании. Процесс начинается - и уже на этой неделе будет дан старт выдвижению кандидатов. Как было заявлено на днях в руководстве партии на первом заседании федерального оргкомитета по проведению внутрипартийного предварительного голосования, на праймериз, по итогам которых будут отобраны в том числе и кандидаты в Госдуму, предусмотрены несколько нововведений. Например, избиратели должны будут верифицироваться через «Госуслуги».

Требования к кандидатам тоже актуализировали. Желающие поучаствовать в праймериз не могут быть членами других партий или фигурантами реестра иностранных агентов, не должны иметь судимости, зарубежного вида на жительство или иностранного гражданства, а также заграничных активов и финансовых инструментов. Помимо этого, кандидат должен будет выдвигаться или по одномандатному округу, или по партийному списку, совмещения не допускаются. Подать заявления смогут как члены и сторонники партии, так и беспартийные, но если непартийный выдвиженец победит на праймериз, то ему необходимо будет либо вступить в ЕР, либо обрести статус ее сторонника. Изменения, может, и не кардинальные, но проще жизнь партии власти на местах они не делают - условий при подборе команд кандидатов становится больше. При этом надо же главную задачу решать - достигать целевых показателей. Их, правда, несколько подкорректировали. Как сообщают федеральные СМИ и политические телеграм-каналы со ссылкой на собственные источники во власти, на прошедшем на днях в Подмосковье семинаре для вице-губернаторов АП обновила целевые показатели на предстоящие выборы в Госдуму. Показатели ориентируются на явку в 50% и результат «Единой России» (ЕР) - 55%. Впрочем, это не показатели, которых следует добиться в каждом регионе, а общий желаемый результат по стране. Каждый отдельный регион получает индивидуальные ориентиры параметров, которые зависят от ситуации в области. Планка достаточно высокая, при этом заметно усложняется позиционирование партии власти. Как отмечают эксперты, в ЕР изучили данные социологов и решили заменить универсальную для всего электората повестку позиционированием под разные сегменты российского общества. Выделение трех образов партии - «партия страны», «партия людей» и «партия будущего», как считают демиурги политического процесса, отражает разнообразные направления деятельности «Единой России» и позволит ей точнее попасть в запросы избирателей. Поглядим, как это будет проявляться на практике в оставшееся до выборов время и что в сентябре покажет вскрытие - урн.

Что касается оппозиционных партий, то тут отмечаем: они начинают потихоньку выходить из спячки и повышать градус публичной активности. В предыдущей программе мы рассказывали о проведенном в Пскове форуме ЛДПР с участием лидера партии Леонида Слуцкого. В этот раз обратим внимание на три момента.

Во-первых, руководители трех фракций парламентских партий в областном Собрании выступили по вопросу обеспечения равенства в телеэфире. Псковские региональные отделения ЛДПР, «Яблока» и КПРФ написали открытое обращение в правительство Псковской области о реализации гарантии равенства политических партий при освещении их деятельности региональным телеканалом. Подписавшие обращение яблочник Артур Гайдук, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков и коммунист Дмитрий Михайлов предлагают принять нормативный акт, который определит телеканал, осуществляющий освещение деятельности политических партий в равном объеме, и определить в качестве такого канала «Первый псковский», который входит в состав госмедиахолдинга, а также утвердить форматы и периодичность освещения деятельности политических партий на телеканале. О какой-либо реакции со стороны власти на это обращение пока неизвестно.

Во-вторых, фиксируем выход в Псковской области двадцатитысячным тиражом регионального выпуска газеты «Справедливой России». Отличий от того, что эсеры распространяли раньше, тут два. Первое - никакого Олега Брячака - теперь уже экс-лидера псковского отделения партии, который покинул областное Собрание депутатов и, по его собственному выражению, «ушел из политики». Второй момент - газета выглядит уже, по сути, как агитационно-пропагандистский материал, начиная с первой полосы восьмимартовского номера, где под заголовком «Героини нашего времени» даны портреты сменщицы Брячака в региональном парламенте Натальи Тудаковой и других представительниц прекрасного пола. Можно сказать, теперь у «Справедливой России» в Псковской области женское лицо - и видимо так партия будет позиционировать себя. Посмотрим, что на это ответят другие.

В-третьих, политические партии проводят предвыборные съезды. Очередной на минувшей неделе в Санкт-Петербурге организовали «Новые люди». Каких-то особых откровений и сенсаций не было, но практически все наблюдатели обратили внимание на броскую фразу лидера партии Алексея Нечаева: «У каждого безумия есть граница - и кто-то должен эту границу держать». По его словам, партия снова идёт на выборы в Госдуму, а 5 предыдущих лет, говорит, мы боролись против блокировок и запретов. Против повышения призывного возраста. Против тотального контроля за интернетом. Против насилия. «Если вам кажется, что это было бесполезно, - подумайте. Почему платформы замедляют, а не блокируют. Почему не запрещают аборты. Почему студенты еще могут решать, куда им пойти работать. А не уезжают по распределению». По мысли господина Нечаева, так произошло исключительно потому, что именно «Новые люди» держали эту границу. Мощно сказано - и ведь не поспоришь, как собственно и с тем, что барон Мюнхгаузен, как вы помните, каждый день совершал подвиги и разгонял облака.

На этом сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко.