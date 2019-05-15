Политика

В Пскове завершились дебаты кандидатов на выдвижение в гордуму от «Единой России»

Завершились дебаты в рамках предварительного голосования «Единой России» по довыборам в Псковскую городскую Думу. Сегодня, 21 мая, состоялась заключительная партийная дискуссия, посвященная развитию социальной инфраструктуры и улучшению работы отрасли ЖКХ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Единой России.

В начале встречи кандидаты представили избирателям свое видение решения коммунальных проблем, в том числе и в округе №13. А затем ответили на вопросы местных жителей и групп поддержки конкурентов.

Обращаясь к первому выступающему - директору спортивно-развлекательного парка «Простория» Василию Демидову горожане, в частности, указали на необходимость совершенствования муниципальных спортивных учреждений. «Скоро планируется достроить стадион, и он будет соответствовать современным требованиям, возможно, ряд секций переведут туда. Надо верить в лучшее. Спорт у нас активно развивается, такая тенденция наблюдается», - отозвался он.

Далее была затронута тема газоснабжения – она оказалась близка сразу двум претендентам на выдвижение в депутаты - сантехнику Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Сергею Лавриненко и директору ООО «Мега» Оксане Нани. К примеру, по словам последней, для жителей частного сектора следует предусмотреть рассрочку платежа за подключение газа, поскольку для многих общая сумма оказывается неподъемной.

В свою очередь главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная предложила сосредоточиться на организации в округе досуговых центров - создании спортивных площадок для подростков, мест для семейного отдыха, и позаботиться об обеспечении безопасности детей. «Нужно изучить маршруты движения детей, чтобы выстроить инфраструктуру с учетом современных требований безопасности», - уточнила она.

Основной задачей депутата Неваленная назвала защиту интересов своих избирателей, в том числе при рассмотрении бюджета в городской Думе. «Я открыта для диалога и готова прийти в любой двор, чтобы обсудить с вами насущные вопросы», - сказала она и подчеркнула, что очередность решения существующих проблем должны определять сами жители округа.

Следом вышедший к трибуне советник главы города Пскова Игорь Сиротин сегодня был краток – он заявил о снятии своей кандидатуры с процедуры предварительного голосования «Единой России».

Финалом дебатов стало приглашение избирателей к участию в предварительном голосовании «Единой России» по довыборам депутата городской Думы, которое пройдет с 8:00 до 20:00 26 мая. Счетный участок будет размещен в Естественно-математическом лицее №20 (улица Текстильная, 18).