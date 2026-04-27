Рейтингомер: кумовство в госмедиахолдинге, антикоррупционный иск и звание от президента

Категорически всех приветствую! Как всегда по понедельникам с вами Господин Рейтингомер — автор обозрения активности псковских политиков, чиновников, медиаменеджеров, общественников и других публичных персон. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Погнали!

-5 Ирина Федорова

Минус пять схлопотала директор госмедиахолдинга Псковской области Ирина Федорова. Она оказалась в центре громкого скандала с выплатой 57 с половиной тысяч рублей за день работы сыну экс-ректора ПсковГУ, своей бывшей начальницы Натальи Ильиной, которую сейчас судят по обвинению в мошенничестве и превышении полномочий. Публикация ПЛН на эту тему «Воровство или кумовство?» стала самой читаемой за неделю и вызвала эффект разорвавшейся бомбы. В такой ситуации иной руководитель ушел бы в отставку или хотя бы попробовал публично объясниться. Но это не про наш случай. Директор госмедиахолдинга хранит позорное молчание. Между тем, по нашей информации, возможно продолжение этой некрасивой истории.

-4 Лев Шлосберг*

Минус четыре получает заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг*, ранее объявленный Минюстом иностранным агентом и внесенный Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов. Находящийся в СИЗО псковский оппозиционер проиграл в суде: ему отказано в удовлетворении жалобы на назначение 420 часов обязательных работ. Он был наказан за то, что разместил в сети «ВКонтакте» пять видеозаписей без маркировки «иноагент».

-3 Анастасия Повторейко

Минус три ставим отстраненной от должности главного врача Псковской областной инфекционной больницы, депутату областного Собрания Анастасии Повторейко. Суд оставил обвиняемую в превышении должностных полномочий под домашним арестом и не нашел оснований для отмены ареста, наложенного на ее автомобили.

-2 Владимир Панченко

Двойку со знаком минус отправляем еще одному региональному парламентарию — депутату от КПРФ, бизнесмену Владимиру Панченко. В суд поступил антикоррупционный иск прокурора к областному Собранию, он связан с непроведением проверки информации о нарушении антикоррупционного законодательства в отношении господина Панченко. Ранее в Собрание поступило представление от прокуратуры в связи с тем, что у депутата имеются счета в иностранном банке. При этом он сам отрицает наличие таких счетов.

-1 Валерий Зайцев

Минус один достается главе Печорского муниципального округа Валерию Зайцеву. Причина — очередная неприятность в муниципалитете, в котором руководитель, как говорится, в ответе за всё. Прокуратура выявила нарушения закона при эксплуатации объекта размещения отходов без лицензии на размещение отходов IV класса опасности. Суд привлек МАУ «Благоустройство» к административной ответственности.

0 Нина Антипова

Нейтральную оценку 0 получает профсоюзный и общественный деятель Нина Антипова, избранная руководителем областной организации профсоюза работников промышленности. Соответствующее решение приняли делегаты внеочередной конференции этого объединения. Нина Антипова известна по работе в Общественной палате Псковской области, облсовпрофе и региональном штабе Народного фронта.

+1 Николай Груздов

Фото пресс-службы правительства Псковской области

Плюс один заслужил председатель областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Груздов. Он получил награды от региональной власти и поздравления по случаю юбилея. Награждение состоялось на очередном пленуме ветеранской организации, в ходе которого Николай Груздов отчитался о работе. Совет ветеранов он возглавляет уже около 20 лет.

+2 Александр Лаптиёв

Плюс два ставим директору Псковского областного радиотелевизионного передающего центра Александру Лаптиёву. Указом президента России Владимира Путина ему присвоено звание заслуженного работника связи. Александр Лаптиёв уже более 15 лет возглавляет радиоцентр, являющийся основным оператором эфирного цифрового и аналогового телевизионного и радиовещания в Псковской области.

+3 Антон Минаков

Фото со страницы Антона Минакова «ВКонтакте»

Строчкой выше, на плюс три, поднялся региональный координатор ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков. Отмечаем серию заметных мероприятий в Пскове и муниципальных округах в честь 80-летия основателя Либерально-демократической партии Владимира Жириновского. Центральным событием празднования стало открытие выставки в областной библиотеке.

+4 Антон Мороз

Плюс четыре заработал депутат Псковской городской Думы, член регионального отделения РВИО Антон Мороз. Положительную оценку ставим за его активную деятельность по линии Российского военно-исторического общества и участие в организации партийной акции «Диктант Победы». В рамках круглого стола регионального отделения РВИО Антон Мороз представил готовящуюся к выходу антологию «Исторические города и села России». Собрание из 10 томов включает в себя информацию о населенных пунктах, которые появлялись на карте России до 1914 года, Пскову посвящено около 150 страниц.

+5 Митрополит Матфей

Митрополит Псковский и Порховский Матфей получает плюс пять за новаторские подходы в деятельности и яркие акции РПЦ — такие, например, как крестный ход на велосипедах. Его участники проехали по псковским улицам с флагами более двадцати километров.

Кроме того, с пасхальным флешмобом псковичи попали в федеральную информационную повестку — православный телеканал «Союз» показал большой сюжет из нашего города. А уже в ближайшие дни в Псковской области пройдет пасхальный спортивный фестиваль.

*В соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов.