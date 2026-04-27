В трех округах Псковской области определены кандидаты по итогам предварительного голосования «Единой России»

Процедура предварительного голосования «Единой России» в Псковской области проходит в активной фазе: продолжается регистрация кандидатов, начата регистрация выборщиков. Вместе с тем в ряде муниципалитетов уже состоялось предварительное голосование по дополнительным выборам депутатов окружных Собраний. По итогам голосования, из числа партийцев определены кандидаты в трех муниципальных округах, сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в Мах.

В Псковском муниципальном округе по одномандатному избирательному округу №1 победила фельдшер фельдшерско-акушерского пункта Псковской межрайонной больницы Людмила Фурман.

В Невельском округе по одномандатному избирательному округу №1 победу одержал фельдшер скорой медицинской помощи Юрий Пантелеев.

А в Новоржевском округе по одномандатному избирательному округу №4 наибольшее количество голосов набрал директор Выборской средней школы Алексей Степанов.

«Все кандидаты – люди, хорошо известные на местах, имеющие опыт работы с жителями и понимание реальных проблем территорий. Это именно те представители, которые способны эффективно отстаивать интересы граждан. Благодарю всех выборщиков за активную позицию и участие в жизни партии», – отметил Александр Козловский.

Напомним, выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» продлится до 30 апреля. Со дня выдвижения до 24 мая – агитационный период. Электронное голосование пройдет с 25 по 31 мая. Победители получат право представить партию на выборах, которые пройдут 18-20 сентября.

