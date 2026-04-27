В трех округах Псковской области определены кандидаты по итогам предварительного голосования «Единой России»

Процедура предварительного голосования «Единой России» в Псковской области проходит в активной фазе: продолжается регистрация кандидатов, начата регистрация выборщиков. Вместе с тем в ряде муниципалитетов уже состоялось предварительное голосование по дополнительным выборам депутатов окружных Собраний. По итогам голосования, из числа партийцев определены кандидаты в трех муниципальных округах, сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в Мах.
В Псковском муниципальном округе по одномандатному избирательному округу №1 победила фельдшер фельдшерско-акушерского пункта Псковской межрайонной больницы Людмила Фурман.
В Невельском округе по одномандатному избирательному округу №1 победу одержал фельдшер скорой медицинской помощи Юрий Пантелеев.
А в Новоржевском округе по одномандатному избирательному округу №4 наибольшее количество голосов набрал директор Выборской средней школы Алексей Степанов.
Напомним, выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» продлится до 30 апреля. Со дня выдвижения до 24 мая – агитационный период. Электронное голосование пройдет с 25 по 31 мая. Победители получат право представить партию на выборах, которые пройдут 18-20 сентября.