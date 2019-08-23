Политика

Виктор Широбоков требует отменить регистрацию кандидата в депутаты гордумы Василия Краснова из-за логотипов соцсетей

Кандидат в депутаты Псковской городской Думы по 13-му одномандатному избирательному округу от партии «Социальной защиты» Виктор Широбоков подал иск в Псковский городской суд к Территориальной избирательной комиссии об отмене регистрации самовыдвиженца по тому же округу Василия Краснова. Об этом в интервью Псковской Ленте Новостей сообщил сам истец.

По его словам, в агитационной листовке, выпущенной 14 августа ООО «Гименей» и оплаченной из средств избирательного фонда Краснова, без согласия правообладателей используются объекты интеллектуальной собственности, а именно зарегистрированные товарные знаки социальных сетей «Вконтакте», «Facebook» и «Одноклассники», что является нарушением требований пункта 1.1. статьи 56 федерального закона № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пункта 1.1. статьи 52 Избирательного кодекса Псковской области.

В соответствии с данными нормами законодательства, «при проведении предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума не допускается злоупотребление свободой массовой информации в иных, чем указанные в пункте 1 настоящей статьи, формах» и «запрещается агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности».

Также, согласно пункту 6.2. «Обзора судебной практики по вопросам, возникающим при рассмотрении дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», следует, что «зарегистрированные товарные знаки социальных сетей могут быть использованы кандидатом в агитационных материалах с согласия правообладателей этих товарных знаков».

«Указанные действия Краснова нарушают мои права, как кандидата в депутаты, поскольку в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации все кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности», - отметил в иске Виктор Широбоков и призвал суд отменить регистрацию Василия Краснова.