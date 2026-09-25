Борис Елкин, уходя с должности главы города: Пять лет жизни я отдал Пскову, но мы еще встретимся

«Пять лет жизни я отдал Пскову, но мы еще встретимся», - заявил экс-глава города Борис Елкин, выступая с речью после отставки с данного поста на заседании Псковской городской Думы 25 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Непростой день для меня. Пять лет жизни я отдал Пскову. Хотелось бы сказать искренне слова благодарности за ту совместную работу, которую мы проводили. Было немало побед, но всегда есть над чем работать, куда расти, и я искренне желаю городу Пскову и всем жителям развиваться, совершенствоваться, модернизироваться. У нас потрясающий исторический город, но все равно постепенно становится современным», - начал Борис Елкин.

Он также поблагодарил коллег за хорошо налаженное взаимодействие между аппаратом администрации и депутатами городской Думы.

«Какой бы руководитель не был, без тех, кто эту работу выполняет, все равно это сделать невозможно. Прокуратуре города большое спасибо за те наставления, предписания, которые были, это тоже часть рабочего процесса, который направлен на развитие, на совершенствование нашего города. Еще раз всем спасибо большое. Мы не прощаемся, в любом случае. Город у нас, как многие говорят, большой, но он маленький. В любом случае увидимся, и, конечно же, никогда не буду забывать о Пскове, и надеюсь, что на новых должностях, в том числе. Всем спасибо, удачи, и надеюсь, что с каждым днем город Псков будет только лучше», - резюмировал Борис Елкин.

Напомним, сегодня депутаты Псковской городской Думы приняли заявление об отставке главы города Пскова Бориса Елкина.

Ранее президиум регионального политического Совета «Единой России» утвердил кандидатуру главы Пскова Бориса Елкина на пост спикера Законодательного Собрания Псковской области и на пост главы фракции в региональном парламенте.