Политика

На довыборах в Псковскую гордуму лидирует Галина Неваленная, в Пушкиногорском районе — Александр Баранов

По итогам подсчета голосов на нескольких избирательных участках на довыборах в Псковскую городскую Думу по одномандатному округу №13 лидирует кандидат от «Единой России», главврач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.

На выборах главы Пушкиногорского района, по предварительным данным, побеждает действующий глава района Александр Баранов.

Напомним, на довыборах в Псковское областное Собрание по округу №2 лидирует «яблочник» Артур Гайдук. У него на данный момент около 40% голосов.