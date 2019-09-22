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Политика

Олег Брячак: Уверен, что губернатор не будет предвзято относиться к избранным от «Яблока» главам районов

24.09.2019 12:56|ПсковКомментариев: 5

Руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак уверен, что губернатор региона Михаил Ведерников не будет предвзято относиться к избранным от «Яблока» главам районов и будет оценивать их работу не по политическому окрасу, а по реальным делам. Такое мнение он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя перспективы развития муниципальных образований региона, в которых 8 сентября победили кандидаты от «Яблока».

Олег Брячак заверил, что будет внимательно следить за работой избранных глав, и выразил надежду, что они и региональная власть смогут выстроить конструктивный диалог. «Уверен, что региональная власть в лице губернатора не будет смотреть, от какой партии глава района. Потому что для него все главы равны, он работает для людей», - заявил гость студии и привел в качестве позитивного примера взаимоотношений региональной и местной власти строительство новой школы в Гдовском районе. «Там руководит глава-"яблочник", и я не вижу предвзятого отношения», - отметил гость студии.

Олег Брячак убежден, что региональная власть будет оценивать работу недавно избранных от «Яблока» глав районов не по их политическому окрасу, а по их реальным делам. «В то же время я не наблюдаю за плечами избранных глав опыта руководящей работы, а и им надо с районным Собранием отношения выстроить, и с людьми контакт наладить. А это управленческий опыт. Есть опасение, что они могут не справиться со своей работой, а когда не справятся, будут кричать, что это не они такие некомпетентные, а администрация виновата А надо уметь признавать свои ошибки. Если эти главы не будут справляться, я лично буду инициировать их снятие», - пообещал Олег Брячак.

Источник: Псковская Лента Новостей
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