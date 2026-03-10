«Дневной дозор»: Куда делись яркие политики?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Почему яркие публичные политики, политики-популисты сходят с политической арены, а на смену им приходят невыразительные личности?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Изображение создано с помощью ИИ

Некоторые российские политологи и эксперты отмечают, что за последние десятилетия качественный состав корпуса публичных политиков существенно изменился. В конце 90-х годов века прошлого и в начале нынешнего среди политиков было немало ярких народных трибунов, эффектных ораторов, откровенных популистов и «крепких хозяйственников» «от сохи». В те годы политики не боялись давать комментарии прессе, критиковать действующие власти вне зависимости от своего статуса и критические оценивать происходящее. Люди отстаивали свою позицию.

В последние годы таких политиков и на федеральном, и на региональном уровнях становится все меньше, сегодня их можно пересчитать по пальцам одной руки. Большинство депутатов предпочитают «не отсвечивать», не проявлять инициативу, не позволять себе какую-то критику власти и ее решений, не создавать лишних информационных поводов. За примерами далеко ходить не надо, некоторых депутатов, добросовестно отсидевших полный пятилетний срок в областном Собрании, не все псковичи и в лицо-то знают.

К примеру, среди публичных оппозиционных политиков в нашем регионе за последнее время напомнили о себе лишь два эсера - экс-депутат областного Собрания Олег Брячак и экс-депутат Псковской городской Думы Виталий Федоров, и то, не каким-то громким политическим выступлением, а своей отставкой. Если Виталий Федоров к ярким публичным политикам в общем-то и не относился, то о его однопартийце, экс-лидере эсеров Олеге Брячаке такого не скажешь. Надо отдать ему должное, он умел поставить себя в центр внимания и практиковал впечатляющие политические перформансы. Еще на днях грозил избиркому провести яркую кампанию в 2026 году, но внезапно полномочия с себя сложил на старте ответственной предвыборной гонки. Почему яркие публичные политики, политики-популисты сходят с политической арены, а на смену им приходят нередко невыразительные личности? Чем вызвано желание политиков оставаться в тени и не привлекать к себе внимания? Что на этот счет думают представители законодательной ветви власти, региональные политические деятели и наши эксперты, узнаем в программе «Дневной дозор».

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов поделился своими соображениями о том, почему же в 90-е годы прошлого века на политической сцене России было много политиков-популистов, а сейчас в политической жизни страны все куда спокойнее. Также он объяснил, почему не согласен с мнением о том, что нынешние депутаты безынициативны.

«В каждом времени свои герои и в каждом времени своя фактическая повестка. В 90-е было становление, в том числе, и нашего государства, и экономической, и политической повестки. Все было немножко другое, политики были тогда на пике. Потому что они были во главе всего этого движения. Были и "красные" директора, которые боролись за коммунистов, были и начинающие капиталисты, которые поддерживали новые силы, включая тех, кто сейчас являются даже не то, что оппозицией, а уже полноценными иноагентами. Да, тогда было время становления нашей демократической страны. Но демократия развивается, соответственно, приходят новые времена, приходят новые герои. Сейчас другая политическая система. Пять партий так или иначе отражают повестку сегодняшнего дня. То, что мало инициатив, я так не считаю. Я считаю, что наоборот ободрилась внутриполитическая дискуссия, оппозиционеры постоянно выступают с инициативами, но просто "Единая Россия" действительно обладает большинством и не все инициативы видно. Внутриполитическая дискуссия не всегда выходит в свет. Мы понимаем свою ответственность, понимаем, что нас называют партией власти или партией большинства, поэтому каждое наше решение должно быть взвешенным, на нем не должно быть какого-то популистского налета, оно должно соответствовать реалиям, должно соответствовать возможным ресурсам. Поэтому появляются инициативы, которые уже прошли определенный путь. Я уверен, в следующий созыв Госдумы придут участники специальной военной операции - люди, повидавшие боевые действия».

Старожил регионального парламента, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания, депутат от «Единой России», один из наиболее харизматичных политиков Псковской области Алексей Севастьянов поделился своей точкой зрения, почему современным законодателям не присущи такие эмоциональные всплески в публичной плоскости, которые были привычны в 90-х годах прошлого века.

«В первую очередь, это голод, эмоциональный голод, который присутствовал в 90-е годы, когда людям просто разрешили говорить все. Со временем что-то отсеивалось. Люди со всего этого шквала услышанного начинали отмечать более грамотных людей. Тех же хозяйственников, более смелых политиков. В принципе тот шквал информации, который свалился в 90-е годы, это просто было какое-то безумие. И в принципе оно потихоньку не то, что утихало, а просто в тот момент люди должны были высказаться за целое десятилетие. Информации открывалось очень много. Там страна менялась, страна перестраивалась. И все это давало такой большой информационный поток. Со временем все более-менее упорядочилось, не стало такого потока. Сегодня мы вообще живем в другом понимании ежедневно приходящей информации. Если раньше тебе надо было дождаться вечером программы "Время" или утром прочитать газету, чтобы оценить, что происходит в мире и стране, то сейчас каждую минуту тебе приходит уведомление о какой-то срочной новости».

Генеральный директор холдинга NPN Игорь Савицкий, долгое время активно участвовавший в политической жизни региона, полностью согласен с тем, что нынешние политики не спешат высказывать свою точку зрения и выступать с какими-либо инициативами. Он назвал целый ряд причин такой пассивности.

«Сбор подписей (для регистрации на выборах - ред.) - это первое. Второй момент - полностью запрещена агитация, то есть свою точку зрения кандидат, допустим, в депутаты любого уровня, может быть, где-то там в районе, не может донести до избирателей, тем более альтернативную. Ну и также партийные списки. У нас теперь создана однопартийная система, и по большому счету все остальные партии в общем-то никакой роли в работе городских Дум, законодательных Собраний не имеют, повлиять на работу этих органов в принципе уже никак не могут. Что касается работы, допустим, регионального нашего парламента, он вообще-то на действия исполнительной власти абсолютно никак не влияет. <...> Дееспособные люди просто не хотят терять время, даже если они как-то по спискам каким-то пройдут в областное Собрание, в городскую Думу, они ни на что, даже если они будут там упорно и усердно работать, повлиять не смогут. Там сформировано так называемое однопартийное абсолютное большинство».

Теперь уже экс-депутат Псковского областного Собрания депутатов от «Справедливой России» Олег Брячак считает честность и открытость одной из самых важных черт политика, однако, по его наблюдениям, эти качества присуще далеко не всем.

«Я считаю, что если человек чем-то занимается публичным, а политика - это дело публичное в первую очередь, и политик - это человек публичный, он просто-напросто обязан, находясь в публичном пространстве, не стесняясь и не боясь высказывать свое мнение, свою точку зрения по тем или иным вопросам. Потому что, например, учителей одни проблемы волнуют, участников СВО волнуют другие проблемы, врачей - третьи, бизнес - четвертые и так далее. Профессиональный политик должен разбираться во всех этих сферах жизнедеятельности общества и смело, честно говорить о тех проблемах, которые в этих сферах нашего общества присутствуют. Сегодня многим чиновникам удобно нарисовать те или иные выдуманные цифры, в них поверить и потом отчитываться наверх, что все здорово. Зарплаты растут, а цены падают. Ну мы-то с вами знаем, что это не так. Поэтому, конечно же, нужно всегда быть честным и говорить правду».

Известный российский политолог Евгений Минченко не считает, что нынешние политики стали менее яркими по сравнению с законодателями конца прошлого века, он рассказал, почему придерживается такой точки зрения.

«Я бы не стал делать акцент на том, что раньше были яркие, публичные, а сейчас невыразительные. Сейчас они, может быть, и выразительные, просто выражают себя иначе. Объективно снизилась конкурентность политического процесса, сама по себе система власти стала более жесткой, вертикализированной, и основная конкурентная борьба происходит не на публичном поле, а основным инструментом сегодня являются или бюрократические интриги, или работа правоохранительных органов. И в этом смысле понятно, что востребованность какой-то публичной яркости снижается, это объективный процесс».

Еще один известный политолог Игорь Минтусов объяснил, почему сегодня качества публичного политика вторичны и лишь на 30% влияют на успех среди электората.

«В конце 90-х - начале нулевых годов успех политика на 80% зависел от электората, от избирателей, так как политика в России была конкурентна, и только на 20% успех политиков зависел от их коммуникаций с существующей исполнительной властью. Сейчас картинка поменялась. Сейчас успех того или иного политика на 60 или 70% зависит от того, какие отношения у данного политика построены с нынешней исполнительной властью, и только на 30% зависит от того, как этих политиков воспринимает избиратель. Следовательно, возвращаюсь к концу 90-х - началу нулевых годов, тогда такие качества, как открытость, либо это можно назвать популизмом, неважно, все те качества определяли успех среди электората. И этих качеств было достаточно. В нынешнее время эти качества не востребованы, так как на первый план выходят два главных качества для кандидатов в политики, которые хотят стать политиками в нынешней России. Первое качество - это лояльность к исполнительной власти, а второе качество, менее важное, но тоже важное - управляемость. И эти два качества определяют на 70% стартовый успех того или иного политика».

Многие эксперты отмечают, что в России идет процесс «высушивания» публичной политики, все меньше дебатов и дискуссий, все больше «красных линий», зон умолчания. Об этом говорили и многие наши собеседники. Некоторые наши комментаторы убеждены, что такое явление вызвано сменой эпохи и отсутствием общественного запроса на популизм и акционизм в публичной политике. Впрочем, возможно, мы сгущаем краски. И уже стартовавшая избирательная кампания внезапно откроет нам новую генерацию ярких публичных политиков.

Александра Братчикова