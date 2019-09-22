Политика

«Армрестлинг»: Олег Брячак против Петра Алексеенко. ВИДЕО

Сегодня, 27 сентября, гостями очередного выпуска программы «Армрестлинг» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стали руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак и первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко.

Руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак, приведя целый ряд доводов, обвинил первого секретаря Псковского обкома КПРФ Петра Алексеенко во лжи и лицемерии. Сегодня оппоненты встретились в студии радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове лицом к лицу.