На 26 депутатских мандатов в Заксобрании Псковской области претендуют 437 человек

На 26 депутатских мандатов в Законодательном Собрании Псковской области претендуют 437 человек, сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии рассказал: «На депутатский мандат в Госдуме по одномандатному округу №150 в выборах претендуют девять человек. А на 26 депутатских мандатов в Законодательное Собрание претендуют 437 человек, то есть в среднем 17 человек на одно место. Мы считаем, что это очень большой конкурс».

Игорь Сопов уточнил, что на выборах в Законодательное Собрание Псковской области представлено девять политических партий: «Поэтому все кандидаты должны рассказать своим избирателям о том, почему они лучшие, почему их появление в Заксобрании станет благом для избирателей Псковской области и для самой области».

Председатель облизбиркома высказал мнение, что такая конкуренция среди партий отражает плюрализм мнений в Псковской области: «Это тоже важно, что данные партии принимают участие. Каждый может найти себе партию по интересам».

Игорь Сопов также рассказал, какие ошибки допускают кандидаты при регистрации: сокрытие иностранных активов, иногда по незнанию, попытки скрыть судимости. «Еще раз хочу повторить для всех кандидатов, которые будут участвовать в будущих кампаниях. Мы отправляем запросы во все компетентные органы и получаем оттуда ответы. И эти ответы всегда достоверны, мы не имеем права с ними спорить. И по факту появления той или иной информации о кандидате, мы должны его снять с выборной гонки», — добавил председатель Избиркома Псковской области.

Гость студии поделился, что позиция Центральной избирательной комиссии и председателя ЦИК России Эллы Памфиловой лично заключается в том, что кандидатов и политические партии информировать о нарушениях необходимо максимально полно: «Есть нарушения, которые можно исправить, а есть те, которые неисправимы. Например, если кандидат не заявил о том, что у него есть финансовые иностранные средства, то это уже неисправимо. Но есть ряд замечаний, которые можно устранить, например, по судимости. Иногда просто не дописали статью. Очень большое количество было подобных мелких нарушений, которые исправимы. И, соответственно, мы дали возможность всем кандидатам, всем политическим партиям исправить это. Многие с этим справились, но некоторые информацию так и не донесли».

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания пройдут 18-20 сентября. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили проект «Политкухня». Его цель - придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам.