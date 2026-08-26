«ПолитЗабег» в Пскове показывает, что вся борьба продлится только до сентября — Игорь Сопов

Второй «ПолитЗабег» прошел на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 21 августа, он уже стал традиционным мероприятием. Его проводят в том числе для повышения уровня информационной осведомленности электората о том, как проходят выборы и какими способами можно принять участие в голосовании, сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии рассказал, что избиратели иногда спрашивают, какие партии принимает участие в выборах, где данную информацию можно посмотреть. Информаторы облизбиркома объясняют, что у всех есть личный кабинет на «Госуслугах», где можно получить эти сведения, также разносят газеты, различные материалы. «Мы не имеем права называть фамилии, имена, агитировать или рассказывать, где находится представительство тех или иных политических партий. А если мы будем называть фамилии, имена, названия партий, то нам придется называть все девять зарегистрированных кандидатов в Госдуму и 437 зарегистрированных на выборы в Заксобрание Псковской области. Поэтому мы говорим, что у нас есть девять политических партий, которые принимают участие, а также кандидаты. Более подробно избиратели сами могут ознакомиться на портале Госуслуги».

Как отметил Игорь Сопов, избиратели часто жалуются, что они не знают кандидатов, политические партии, поэтому Избирательная комиссия Псковской области ищет новые способы информирования населения о выборах:

«"Политический забег" стал еще одним способом донести до наших избирателей информацию о политических партиях. С моей точки зрения, самое главное в данном мероприятии - то, что не сама партия рассказывает о себе отдельно, а об этом говорят Избирательная комиссия Псковской области, Общественный совет при Избирательной комиссии, Общественная палата. И мы представляем участников "ПолитЗабега" как участников выборов в том числе. Благодаря этому избиратели могут прийти на стадион и познакомиться с кандидатами и их партиями лично: какие они в спорте, какие они в общении».

Председатель облизбиркома отметил, проведение «ПолитЗабега» также дает возможность и политическим партиям пообщаться между собой. «Конечно, у них сейчас "искрит", но наше мероприятие заканчивается чаепитием. Мы делаем общий стол с чаем с пирожками. Все садятся за стол, в том числе и лидеры региональных отделений политических партий, и пьют чай. Это показывает, что вся политическая борьба продлится до сентября, а дальше все, кто войдет в Заксобрание, объединятся для того, чтобы работать на благо Псковской области и ее избирателей», — заключил Игорь Сопов.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания пройдут 18-20 сентября. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили проект «Политкухня». Его цель - придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам.