Политика

Игорь Сопов может стать председателем избирательной комиссии Псковской области

Двух новых членов введут в состав избирательной комиссии Псковской области в ближайшее время. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из источников, близких к администрации региона, членами облизбиркома станут соучредитель Петербургского GR-клуба Игорь Сопов, ранее занимавший должность советника псковского губернатора, и руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев. Кроме Дмитриева, рассматривается кандидатура его заместителя - начальника правового управления администрации области Натальи Волковой.

Игорь Сопов может стать председателем избирательной комиссии Псковской области

Напомним, ранее заявления о выходе из состава комиссии написали председатель избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов и член комиссии с правом решающего голоса, вице-губернатор Николай Цветков.