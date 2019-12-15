Политика

Михаил Иванов и Николай Цветков написали заявления о выходе из состава облизбиркома

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов и член комиссии с правом решающего голоса, вице-губернатор Николай Цветков написали заявления о выходе из состава облизбиркома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил источник, знакомый с ситуацией. Эту информацию подтвердили в Избирательной комиссии Псковской области.

Очередное заседание облизбиркома состоится 19 декабря.

Напомним, и Михаил Иванов, и Николай Цветков длительное время являлись членами Избирательной комиссии Псковской области. Михаил Иванов с 2003 по 2007 год являлся председателем Избирательной комиссии Псковской области, в дальнейшем - членом комиссии с правом решающего голоса, но в ноябре 2017 году вернулся на пост председателя облизбиркома.

Николай Цветков являлся членом Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса с 23 июля 2009 года, с 7 августа 2009 года являлся заместителем председателя Избирательной комиссии Псковской области, с конца 2009 года - и.о. председателя облизбиркома, а с июля 2011 года по ноябрь 2017 года - председателем Избирательной комиссии региона. 27 ноября 2017 года сложил полномочия председателя регионального избиркома в связи с назначением на должность врио заместителя губернатора Псковской области.