Политика

В Печорах участники праймериз «Единой России» встретились с жителями района

Встреча участников предварительного голосования «Единой России» прошла в Печорах 24 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, претенденты на выдвижение в главы района рассказали о своем намерении эффективно работать и ответили на все вопросы горожан.

В ходе общения с кандидатами местные жители обозначили широкий спектр проблем. В частности, речь шла о необходимости повышения качества медицинского обслуживания, своевременного проведения ремонта инженерных сетей и выполнения благоустройства.

«Считаю приоритетом формирование системы, которая будет решать эти проблемы», - подчеркнул директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик и добавил, что надеется объединить людей, которые хотят улучшить положение дел и могут выступить с полезными инициативами. Причем, по его мнению, немало конструктивных предложений озвучено уже на этапе предварительного голосования.

Другой кандидат - исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Юлия Бабушкина – с ним полностью согласилась.

«Я принимаю участие в предварительном голосовании, потому что хочу пообщаться с людьми и набраться опыта у старших коллег», - уточнила она.

Добавим, что очередная встреча потенциальных кандидатов состоится 28 января в 16:00 в Печорском районном центре культуры (улица Свободы, 29). В завершение 29 января они пообщаются с населением в деревне Крупп. Разговор состоится в 15:00 в местном Доме культуры.

Единый день предварительного голосования – 2 февраля.