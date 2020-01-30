Политика

В Псковской области в 2020 году пройдет 112 избирательных кампаний

В Псковской области в 2020 году пройдет 112 избирательных кампаний. В 108 поселениях области пройдут выборы депутатов городских и сельских поселений, также состоятся выборы в Собрания депутатов Себежского, Куньинского, Невельского районов и выборы главы Себежского района. Об этом сегодня, 31 января, на совещании Избирательной комиссии Псковской области с лидерами региональных отделений политических партий рассказал секретарь областного Избиркома Сергей Ковальчук, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Единым днем голосования станет 13 сентября, а количество замещаемых мандатов составит 1157. Всего в регионе 386 избирательных округов, среди которых 166 одномандатных, и 220 - многомандатных.

Также Сергей Ковальчук обратил внимание, что 5 апреля состоятся досрочные выборы главы Печорского района.

Напомним, в Псковской области действуют 24 территориальных избирательных комиссии и 468 участковых.