Политика

Александр Котов: Предварительное голосование «Единой России» по выборам главы Печорского района прошло на высоком уровне

Предварительное голосование по определению кандидата от «Единой России» на выборы главы Печорского района было организовано на высоком уровне. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал председатель Псковского областного собрания депутатов, заместитель секретаря Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Котов.

«Могу отметить высокую явку избирателей в Печорском районе. Печеряне помогли партии «Единая Россия» определиться с выбором кандидата на предстоящие выборы главы Печорского района», - обозначил свою позицию спикер регионального парламента.

По его словам, результат праймериз также высок.

«Кандидат Сергей Тарасик на предварительном голосовании занимает лидирующие позиции, и выбор его как кандидата от «Единой России» является наиболее точным», - подчеркнул Александр Котов.