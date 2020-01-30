Печеряне помогли «Единой России» определить кандидата на выборах главы района

На предварительном голосовании «Единой России» по выборам главы Печорского района большинство граждан поддержали директора ООО «Автобусный курьер», военного пенсионера Сергея Тарасика. Он получил 1041 голос (84,77%), сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.
Исполнительному секретарю местного отделения «Единой России» Юлии Бабушкиной отдал предпочтение 171 избиратель (13,93%), а за самозанятого Владислава Маркова проголосовали 76 человек (6,19%).
Всего в предварительном голосовании партии 2 февраля приняли участие 1228 жителей Печорского района, явка составила 7,60%.
Отметим, что предварительное голосование «Единой России» рейтинговое, поддержать избиратели могли любое количество кандидатов, включённых в список.