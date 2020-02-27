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Политика

Переформатировали и переизбрали

28.02.2020 11:41|ПсковКомментариев: 0

Очередная 35-ая сессия Псковской городской Думы началась в четверг, 27 февраля, с минуты молчания и коллективного прослушивания песни, написанной в честь легендарной 6-й роты воздушного десанта, двадцатилетнюю годовщину подвига которой Псковщина отмечает в эти дни накануне весны.

Затем депутаты определились с программой сессии, оказавшейся беспрецедентной: 73 вопроса основной плюс 7 вопросов дополнительной повесток дня, всего – 80 вопросов, по большей части хозяйственного и имущественного назначения. Однако содержались в документах сессии и вопросы, существенно меняющие всю внутреннюю организацию городского парламента, с уходом с авансцены одних персонажей, и приходом других.

Депутаты решили ликвидировать сразу три подразделения: комитет по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму (председатель Валерий Тюменцев); комитет по социальным вопросам и молодежной политике (председатель Елена Полонская) и комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю (председатель Григорий Турчин).

Вместо исходных трех было предложено создать два: комитет по стратегическому планированию и бюджетной политике и комитет по социальным вопросам, молодежной политике и туризму. Целесообразность такого переформатирования полномочий юридическая служба гордумы объяснила прежде всего изменившимися реалиями: так, комитет по предпринимательству, инвестициям и туризму в основном якобы занимался подготовкой к Ганзе, и теперь необходимость в нем отпала, поскольку следующий Ганзейский фестиваль в Пскове намечен на 2033-й год. Комитет по бюджету ликвидируется потому, что из него вынуты функции бюджетного контроля, которые перейдут к создаваемому комитету по стратегическому планированию. И так далее.

Политические наблюдатели не без оснований полагали, что переформатирование на самом деле преследовало одну цель: ослабить влияние некоторых чересчур активных оппонентов руководителей города, например, депутата Григория Турчина, который задал главе города Елене Полонской вопрос: «Зачем спешить? Если буквально спустя два месяца председателей комитетов ждал отчет о проделанной работе?». Глава города ответила, что отчитываться о работе никто не мешает, а цель реструктуризации заключается в том, чтобы эффективнее реализовывать нацпроекты на уровне города. При этом Елена Полонская сослалась на послание президента. В свою очередь Григорий Турчин выразил сомнение, что после ликвидации комитетов их экс-председатели будут иметь право на какие-либо отчеты. Тем не менее большинство думцев проголосовало за изменения структуры и определилось с кандидатами на должности председателей вновь образованных комитетов.

После утверждения новой структуры и голосования председателем комитета по стратегическому планированию, бюджетной политике и реализации национальных проектов Псковской городской Думы стал Григорий Стороненков, а комитет по социальным вопросам, молодежной политике и туризму возглавил депутат Федор Постнов. Кроме того, произошли изменения в руководстве Думы, заместитель председателя Владимир Воробьев перешел на штатную основу, а еще одним вице-спикером на общественных началах был избран коммунист Александр Баев. Все трое новоизбранных, - Стороненков, Постнов и Баев, - произнесли короткие благодарственные спичи, в которых, как под копирку, заверили коллег, что намерены и дальше трудиться на благо Пскова.

Все прочие вопросы, за исключением нескольких, можно поделить на два вида: о кадрах, то есть о согласовании кандидатур на должности руководителей муниципальных предприятий и организаций, и о распределении муниципального имущества, всего – более шестидесяти пунктов. Столь внушительная повестка дня заставила мундепов мобилизоваться и голосовать по пунктам без особых дискуссий, чтобы уложиться в отведенное время и не переносить сессию на следующий день. И депутаты отработали вполне слаженно, «отщелкав» всю повестку за два часа. Впрочем, и совсем без дискуссий не обошлось. Так, вопрос передачи в безвозмездное пользование приходу РПЦ здания бывшей котельной на территории Псковской городской больницы неожиданно вызвал возражение «яблочного» депутата Дмитрия Пермякова, мол, оно может пригодиться и самому городу на иные нужды. Сторонники передачи недвижимости под Дом причта упирали на то, что здание все равно бесхозное, а после создания Дома причта будет служить прихожанам, среди которых большинство в любом случае будут составлять пациенты Псковской городской больницы.

Другим объектом, переданным в безвозмездное пользование на 5 лет, стал памятник архитектуры регионального значения – Дом жилой купца Сафьянщикова, в котором сейчас находятся творческие мастерские и выставочные площади регионального общественного движения «ПсковАРТ». После пожара, произошедшего год назад, художники сделали в здании косметический ремонт, заменили окна и двери, и намерены продолжать в доме выставочную деятельность.

Депутат Дмитрий Пермяков акцентировал внимание коллег на том, что художники помогают сохранять объект культурного наследия в более-менее приличном состоянии, тогда как многие другие старые дома, оставшиеся бесхозными, гниют и разрушаются. Председатель «ПсковАРТА» Ирина Жбанова проинформировала депутатов о том, что теперь зданию требуется срочный ремонт фасада и кровли.

В отличие от прошлых сессий, на этот раз довольно легко, без особых споров, прошел вопрос о повышении тарифов в муниципальных банях, находящихся в ведении «Банно-прачечного комбината». Отныне цена билета на помывку в рабочие дни увеличится до 180 рублей, а в выходные до 240 рублей. При этом для отдельных категорий горожан сохранятся льготы: помывка для пенсионеров в бане №1 по улице Советской будет стоить 100 рублей, как и сохранится тариф в размере 10 рублей для граждан, проживающих в домах без централизованного водоснабжения. Дети до 7 лет по-прежнему смогут ходить в городские бани бесплатно.

Под занавес сессии неожиданно развернулась довольно бурная дискуссия между новоиспеченным вице-спикером Александром Баевым и замом главы администрации Александром Коноваловым.

Коммунист призвал администрацию «сломать» ситуацию с неудовлетворительной, по его мнению, уборкой улиц: «В этом году почти не было снега, зато были осадки в виде грязи и опавшей листвы. Кто у нас ответит за безобразие с уборкой улиц? Вдоль обочин скопилась грязь, ливневая канализация забита, и с приходом весны город опять ждут потопы». Александр Коновалов с этой точкой зрения категорически не согласился и заявил, что за зиму подрядчики вывезли с улиц «колоссальный объем грязи». В ответ вице-спикер Баев предложил выйти на улицу и самолично удостовериться в низком качестве уборки, но главное, пора создать собственное муниципальное предприятие, которое могло бы «сломать» плохую уборку города недобросовестными подрядчиками.

К трем часам Елена Полонская радостно объявила коллегам, что повестка дня 35- сессии полностью исчерпана.

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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