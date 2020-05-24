Политика

Александр Братчиков о своем участии в выборах мэра: Нельзя делить шкуру неубитого медведя

«Нельзя делить шкуру неубитого медведя», - так глава администрации города Пскова Александр Братчиков прокомментировал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове перспективы своего участия в прямых выборах мэра города, если данную процедуру вернут.

«Вопрос очень непростой. Опять же, нельзя делить шкуру неубитого медведя. Вот когда выборы высшего должностного лица города будут возвращены, тогда и будем как-то этот вопрос обсуждать и принимать решение», - заявил он.

Напомним, на такой же вопрос на минувшей неделе был задан в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове экс-главе города, председателю правления Всероссийской ассоциации развития МСУ Ивану Цецерскому. На вопрос, пошел бы он на всенародные выборы мэра, если бы мы к ним сегодня вернулись, он ответил «Пошел бы».