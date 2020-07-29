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Политика

Лев Шлосберг назвал провокацией утверждения «Независимой газеты» о расколе в «Яблоке»

30.07.2020 15:12|ПсковКомментариев: 1

В связи с публикацией в «Независимой газете» председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг ответил на вопросы корреспондента Псковской Ленты Новостей.

По словам лидера псковского «Яблока», утверждения о том, что он является лидером радикального крыла, возглавляет вместе с Максимом Кацем внутрипартийную фронду и теневое правительство является провокацией с целью усилить противостояние внутри партии.

- Лев Маркович, в «Независимой газете» опубликована статья о предстоящей реформе в партии «Яблоко». Утверждается, что политкомитет «Яблока» во главе с Явлинским принял решение о преобразовании партии в «кадровую» политструктуру: она будет закрыта от масс, которым предлагается вступать в движение сторонников. Как вы относитесь к планируемым изменениям?

- Провести реформу партии может только съезд партии, который, предположительно, состоится в ноябре этого года. Это будет второй этап съезда, первый был в декабре. На политкомитете 23 июля действительно обсуждалась реформа партии. Но политкомитет не может эту реформу решить, он не обладает правом принятия решений по таким вопросам. Он может только предложить съезду обсудить и принять решение о реформе партии. Будет создана рабочая группа, которая будет обсуждать направление реформы «Яблока».

Действительно, есть примеры кадровых партий с широкими движениями сторонников. Такие модели политической деятельности известны, но при этом эффективность деятельности таких партий существенно зависит от политического режима, который складывается в странах. Все, что сейчас происходит в «Яблоке», - это продолжение ранее начатой и, на самом деле, насущной дискуссии о том, как должна быть организована современная демократическая партия в России, с учетом того, что Россия, к сожалению, не является демократической страной.

Никаких окончательных решений не принято. Совершенно очевидно, что дискуссия будет весьма и весьма насыщенной. Я предполагаю, что она может выйти до съезда за рамки политкомитета и за рамки бюро, принять общественный характер.

Я не уверен, что точно помню содержание статьи в «Независимой газете». По-моему, как раз в этой газете упоминаются анонимные телеграм-каналы. Как только журналист начинает ссылаться на анонимные телеграм-каналы, доверие к любому тексту такого журналиста утрачивается полностью. Анонимные телеграм-каналы могут быть источником информации для журналиста, но не могут быть источником информации для публикаций. Ссылки на телеграм-каналы носят провокационный характер. Я бы к этому относился исключительно как к провокации.

- Как отмечается в статье, в партии ширятся ряды несогласных с идеями вождя, а в ряде Telegram-каналов уже появились материалы о попытках Максима Каца устроить в партии переворот благодаря союзу с вами. Вас называют «лидером радикального крыла» в партии. Как указано в статье «НГ», Каца и Шлосберга обвинили в том, что они, мол, создают в «Яблоке» «теневое правительство». Кроме того, приведена цитата экс-председателя партии Эмилии Слабуновой, которая заявила о вас и Максиме Каце: «оба давно заявили о своих амбициях и ведут открытую борьбу». Скажите, вы действительно ведете такую борьбу и создаете «теневое правительство»?

- Насколько я понимаю, автором статьи является Дарья Гармоненко. Я знаком с этой госпожой, это один из самых недобросовестных журналистов, пишущих о политике в России. Как правило, она участвует в подготовке и выпуске заведомо провокационных публикаций, у которых есть политические заказчики. Комментировать публикации, основанные на анонимных телеграм-каналах абсолютно невозможно.

Нет никакого раскола в партии, есть партийная дискуссия о том, как развиваться партии. Максим Кац сейчас не является членом партии, он является известным общественным и политическим деятелем, он имеет право на свою точку зрения. Думаю, что целью этой публикации является усиление конфликтов в партии. Именно такими провокационными вбросами эти конфликты раздуваются. Практически все статьи этого автора носят характер информации из сливных бачков. Целью этих публикаций на протяжении ряда лет является столкновение людей лбами, вброс заведомо недобросовестной информации под видом слухов. Комментировать такого рода провокационные тексты вообще не нужно.

- Обсуждали ли вы с Максимом Кацем ситуацию в партии «Яблоко» во время его приезда в Псков в минувшие выходные? Являетесь ли вы с ним единомышленниками, совпадают ли ваши взгляды относительно будущего партии «Яблоко»?

- Максим Кац и его жена Катерина Патюлина находятся в отпуске и ездят по России. Они были в Пскове. Затем, насколько я знаю, они поедут в Новгород, потом - еще куда-то. Они туристы, приехали не с политическим, а с частным визитом. Мы встречались. Это не скрывается никоим образом, я не работаю в подполье. Кац тоже не работает в подполье. Мы работаем давно, много лет, общаемся. Комментировать каким-либо образом частные разговоры я никогда не буду. Это абсолютно недопустимо. Все, что я считаю нужным сказать публично, я сказал публично. Мы с Кацем знакомы, у меня с ним нормальные отношения. Мы встречались и общались, содержание этого общения не может быть предметом никаких публичных комментариев.

После нескольких случаев, когда Гармоненко брала у меня комментарий, в тексте публикаций появлялись не принадлежащие мне слова и мысли. После двух таких случаев я сказал, что не вижу никакой возможности комментировать для нее эти события. С точки зрения работы журналиста они либо непрофессиональна, либо является провокатором. Я сказал это два года назад. После этого ни одного звонка от нее не было. Очевидно, другие люди в «Яблоке» продолжают с ней общаться это их право.

Там все перевернуто с ног на голову. Я дважды баллотировался в председатели партии. Является ли это заявлением амбиций? Да, является. Это что, является преступным намерением? Готовность возглавить политическую партию является либо незаконным, либо недобросовестным действием? Она изначально берет оценку, которая, как минимум, не соответствует естественному положению дел. Съезды партии проходят в открытом эфире с прямой трансляцией, съезды могут все смотреть. Результаты голосования на съезде никто под сомнение не ставил. Все известно и открыто. Все эти публикации напоминают Винни-Пуха: «Это же неспроста». Она так зарабатывает, наверное, имеет право, но мы-то здесь при чем? Реформа партии не может вообще решаться никакими органами, кроме съезда. Вообще, в принципе, Съезд - открытое публичное мероприятие, вся страна увидит, что будет обсуждаться. Это всегда открытый процесс. Меньше конспирологии, больше достоверной информации.

Теги: #Яблоко
Источник: Псковская Лента Новостей
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