Политика

Явлинский консервирует «Яблоко» до лучших времен

Политкомитет «Яблока», который возглавляет Григорий Явлинский, принял решение о преобразовании партии в «кадровую» политструктуру. Она будет закрыта от масс, которым предлагается вступать в движение сторонников. Старт реформе должен дать ноябрьский съезд, однако в партии уже складывается альянс тех, кто не хочет «консервированного «Яблока». Бывший яблочник Максим Кац заявил «НГ», что это попытка отсрочить смену руководства. Эксперты считают, что для партий уклонение от борьбы – это путь в никуда.

В сообщении политкомитета о реформе партии есть ссылка на доклад Явлинского «О причинах поражения демократических реформ в постсоветской России, перспективах и задачах демократической оппозиции в условиях корпоративно-номенклатурного государства и несменяемого неправового авторитарного режима Путина».

Основных предложений по реформе не более полудесятка. Это формирование «кадровой партии» и ее кадрового резерва «на прочной ценностной и социально-либеральной идеологической основе». Одновременно это формирование, развитие и поддержание масштабной сети сторонников. Яблочники поддержали требования вождя о «решительном укреплении партийной дисциплины, повышении ответственности членов партии при одновременном расширении влияния членов и сторонников на процесс принятия решений в партии». Для новичков вводится испытательный срок перед вступлением, также будут детализированы основания для исключения из партии. Со своей стороны, руководство «Яблока» обязуется ввести для себя ограничения по срокам полномочий.

Рабочую группу для написания концепции реформы поручено сформировать лидеру партии Николаю Рыбакову. К съезду, намеченному на ноябрь этого года, должен быть подготовлен пакет поправок в программу и устав «Яблока». Отметим, что ранее один из старейших яблочников – координатор федерального политкомитета Борис Мисник заявил, что необходимо «упорядочить и сжать структуру, усилить политический профессионализм партийных кадров, укрепить дисциплину, избавиться от бесполезного балласта, перестать мечтать о всеобщем благостном объединении с ненадежными попутчиками».

Фото из Twitter

Среди последних попутчиков, от которых партия уже благополучно избавилась, наиболее известен бывший политтехнолог «Яблока», а ныне лидер движения «Городские проекты» и заодно популярный ютубер Максим Кац. Напомним, что он не скрывает своих амбиций в среднесрочной перспективе возглавить «Яблоко», из которого его исключили за нанесение политического ущерба. Сейчас же в ряде Telegram-каналов появились материалы о попытках Каца устроить в партии переворот благодаря союзу с лидером псковского отделения Львом Шлосбергом, который давно считается лидером радикального крыла. Каца и Шлосберга обвинили в том, что они, мол, создают в «Яблоке» «теневое правительство», чтобы попытаться взять реванш за поражение, результатом которого стало назначение лидером партии Рыбакова.

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Кац пояснил «НГ», что дискуссия о превращении «Яблока» в «кадровую партию» идет давно: «В «Яблоке» любят историю и вспоминают Социал-демократическую партию Ленина, который тоже выступал за создание кадрированной структуры из идейных революционеров, тогда как его противники выступали за массовую партию. Так что сейчас просто принято решение закрыться от новых людей». По его мнению, постановление принято для того, чтобы избежать массового вступления в «Яблоко» сторонников Каца. Например, в екатеринбургское отделение готовились подать заявления 52 человека. Но Кац сомневается, что съезд одобрит концепцию такой реформы: «Сейчас уже не 1993 год, когда создавалась партия, невозможно, когда двум из трех руководителей уже под 90 лет. В современном мире «кадровая партия» невозможна, новые люди будут вступать, а у старых партийцев один выход – дружить с ними и вместе работать, избирать этих людей на руководящие должности и обязательно участвовать в выборах». Что касается слухов о «теневом правительстве» и попытке захвата партии, то Кац уверен, что «в платных Telegram-каналах заказные статьи размещают ближайшие соратники Явлинского, чтобы испортить наши с ним отношения».

Член политкомитета «Яблока» Эмилия Слабунова сказала «НГ», что надеется войти в состав рабочей группы по реформе. Изменения в устав готовились еще к первому этапу съезда в декабре 2019 года, а продиктованы они новой политической реальностью: «Сейчас много рисков для оппозиционных партий. Это и внедрения агентов спецслужб и политических оппонентов для провоцирования внутренних столкновений, и риск внешнего захвата партии. Мы изучаем примеры работы оппозиционных партий при авторитарных режимах. Нам нужен сильный состав – профессионалы, энергичные политики и убежденные сторонники». При этом Слабунова подчеркнула, что партии, конечно, отказываться от широкой опоры и поддержки в электоральных группах ни в коем случае не стоит. А значит, важно искать и найти баланс между безопасностью и изменениями, между закрытостью и массовой поддержкой.

На вопрос «НГ», не опасаются ли в «Яблоке», что приход в Минюст с поправками в устав приведет к повторению истории с «Гражданской инициативой», едва избежавшей ликвидации, Слабунова заявила, что «если партию захотят уничтожить, то найдут способ». По поводу же публикаций о Каце и Шлосберге она высказалась определенно: оба давно заявили о своих амбициях и ведут открытую борьбу. По мнению Слабуновой, хорошим выходом стало бы избрание обоих в зампреды партии.

Лидер «Яблока» Николай Рыбаков пояснил «НГ», что подготовка реформы продлится до ноября, проведение реформы завершится до федеральных выборов, «чтобы к активной части кампании в Госдуму подойти в боеспособном состоянии, с хорошей рабочей организацией партии». При этом он сообщил, что состав рабочей группы будет определен в ближайшее время, но в обсуждении могут принимать участие все члены партии на уровне местных и региональных отделений, рабочая группа будет обрабатывать все поступившие предложения. Вместе с тем, Рыбаков отметил, что опасаться притязаний Минюста не имеет смысла: «Если бояться, то лучше вообще ничего не делать и закрыться». Лидер партии подчеркнул, что заявления о закрытии партии беспочвенны: «Просто некоторые люди плохо понимают что такое партия. Смысл реформы партии – это создать хорошую организационную структуру, команду активных членов партии – команду профессиональных политиков, на федеральном и региональном уровне представляющих собой кадровую альтернативу тем, кто сейчас находится у власти, кто готов прийти на выручку друг другу, партию с четкой программой и большим количеством сторонников вокруг партии и ее идей. Смысл реформы - увеличение числа сторонников, переход от бесконечного обсуждения внутренних проблем партии к активному общению с избирателями и агитации за наши идеи и предложения».

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев напомнил «НГ», что «Яблоко» по факту уже давно является кадрированной партией, «полузакрытой структурой, которая не может послужить платформой для объединения оппозиционных сил и не готова поддерживать перспективные политические проекты вроде кампании «Нет!». Теперь, отметил эксперт, все это лишь формализуют. А это значит, что Кац прав: в партии решили осложнить условия для вступления новых членов, потому что при массовом притоке людей руководство партии быстро поменяется. «Поэтому сделана ставка на сектантство и консервацию партии до лучших времен, когда появится надежда получить представительство в Госдуме. И для «Яблока» вообще не важно, как называться: массовая партия, лидерская, «кадровая», идеологическая, суть всегда одна и та же – это партия Явлинского. Сейчас он избавляется от радикалов, страхуется от союзов с другими силами, пытается договориться с властью и сохранить себя. На самом деле это путь в никуда. Без серьезного обновления и даже ребрендинга отношение к «Яблоку» в обществе вряд ли поменяется», – заявил «НГ» Калачев.

Дарья Гармоненко, «Независимая газета»