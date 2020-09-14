Политика

Игорь Романов назвал себя пострадавшим от восстановления Алексея Харлашина на выборах в Себежском районе

Руководитель Псковского регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов считает себя пострадавшим от восстановления кандидата от ЛДПР Алексея Харлашина на выборах главы Себежского района. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Напомним, решение о снятии Харлашина было принято на судебном заседании 14 августа. Причиной стали нарушения при заполнении так называемой «президентской справки» о недвижимом имуществе, принадлежащем кандидату и супругу, детям за пределами территории РФ. Иск об отмене регистрации Харлашина Игорь Романов. Возмущение ситуацией публично выражал председатель ЛДПР Владимир Жириновский. 12 сентября стало известно, что Кассационный суд восстановил регистрацию Харлашина.

«Восстановили Харлашина благодаря Жириновскому и благодаря тому, что я представлял опасность для действующего главы Себежского района, поскольку я его побеждал, - пояснил гость студии. - Но если б его не восстановили, он бы не смог отобрать у меня проценты. Мне нанесли урон этим вопросом. Так что, я считаю себя пострадавшим».

В целом лидер регионального отделения «Партии роста» считает свое второе место на выборах главы Себежского района успешным результатом. «Конечно, мне вчера позвонило много людей, поздравили с большим процентом — 23%. Но я шел туда не за процентами, а за победой. Все было сделано для того, чтобы победить. Я все это время жил в районе, встречался с населением, организовывал встречи. По неофициальным данным, со 2 по 10 сентября я в досрочном голосовании лидировал, и подкосило ситуацию это дело с восстановлением господина Харлашина. Но хочу сказать, что спектакль окончен, маски спали».

Поражение кандидатов от «Партии роста» на выборах органов местного самоуправления в Псковской области он объяснил тем, что все свои силы бросил на подготовку к выборам главы Себежского района, поэтому не мог уделять много времени другим избирательным кампаниям, проходящим в регионе.

Также Игорь Романов объяснил, почему участвует чуть ли не во всех выборах. «Я участвую во всех выборах, потому что партия для этого и создана. Тем самым популяризирую региональное отделение своей партии, езжу по районам с ее программой, доношу до людей, что жить можно лучше», - рассказал гость студии.

При этом он дал понять, что собирается участвовать в выборах главы Великолукского района, которые пройдут 6 декабря, а в следующем году — в выборах нового созыва Псковского областного Собрания. Также Игорь Романов не исключил своего участия в выборах в Госдуму от Псковской области. «Я преследую не свои личные интересы. Я люблю свою область и хочу, чтобы люди жили здесь достойно», - пояснил он.

Кроме того, Игорь Романов пообещал, что приезд в Псков рок-музыканта, сопредседателя «Партии роста» Сергея Шнурова, анонсированный еще несколько месяцев назад, все-таки состоится. «Я так долго обещал, что он приедет. Он действительно собирался, но помешала ситуация с пандемией. Но он еще приедет: работа в RTVI отнимает много времени», - объяснил Игорь Романов.