Игорь Романов назвал себя пострадавшим от восстановления Алексея Харлашина на выборах в Себежском районе

Руководитель Псковского регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов считает себя пострадавшим от восстановления кандидата от ЛДПР Алексея Харлашина на выборах главы Себежского района. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Напомним, решение о снятии Харлашина было принято на судебном заседании 14 августа. Причиной стали нарушения при заполнении так называемой «президентской справки» о недвижимом имуществе, принадлежащем кандидату и супругу, детям за пределами территории РФ. Иск об отмене регистрации Харлашина Игорь Романов. Возмущение ситуацией публично выражал председатель ЛДПР Владимир Жириновский. 12 сентября стало известно, что Кассационный суд восстановил регистрацию Харлашина.
В целом лидер регионального отделения «Партии роста» считает свое второе место на выборах главы Себежского района успешным результатом. «Конечно, мне вчера позвонило много людей, поздравили с большим процентом — 23%. Но я шел туда не за процентами, а за победой. Все было сделано для того, чтобы победить. Я все это время жил в районе, встречался с населением, организовывал встречи. По неофициальным данным, со 2 по 10 сентября я в досрочном голосовании лидировал, и подкосило ситуацию это дело с восстановлением господина Харлашина. Но хочу сказать, что спектакль окончен, маски спали».
Поражение кандидатов от «Партии роста» на выборах органов местного самоуправления в Псковской области он объяснил тем, что все свои силы бросил на подготовку к выборам главы Себежского района, поэтому не мог уделять много времени другим избирательным кампаниям, проходящим в регионе.
Также Игорь Романов объяснил, почему участвует чуть ли не во всех выборах. «Я участвую во всех выборах, потому что партия для этого и создана. Тем самым популяризирую региональное отделение своей партии, езжу по районам с ее программой, доношу до людей, что жить можно лучше», - рассказал гость студии.
При этом он дал понять, что собирается участвовать в выборах главы Великолукского района, которые пройдут 6 декабря, а в следующем году — в выборах нового созыва Псковского областного Собрания. Также Игорь Романов не исключил своего участия в выборах в Госдуму от Псковской области. «Я преследую не свои личные интересы. Я люблю свою область и хочу, чтобы люди жили здесь достойно», - пояснил он.
Кроме того, Игорь Романов пообещал, что приезд в Псков рок-музыканта, сопредседателя «Партии роста» Сергея Шнурова, анонсированный еще несколько месяцев назад, все-таки состоится. «Я так долго обещал, что он приедет. Он действительно собирался, но помешала ситуация с пандемией. Но он еще приедет: работа в RTVI отнимает много времени», - объяснил Игорь Романов.