Политика

Трехдневное голосование надо приводить в божеский вид — координатор псковского «Голоса»

«Мы не против увеличения продолжительности голосования до трех дней, но надо все привести в божеский вид», - такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове координатор общероссийского общественного движения «Голос» в Псковской области Владимир Жилинский.

«А то получается 8 дней "досрочки" старой, два дня "досрочки" новой — и у членов избирательных комиссий голова дымится, надо все считать», - сказал гость студии. Кроме того, он считает несправедливым, что объем работы у членов избиркомов вырос в несколько раз, а платят так же. «Они недовольны, и я их прекрасно понимаю. Работы стало в три раза больше», - заметил Владимир Жилинский.

Кроме того, по его мнению, увеличение продолжительности голосования должно означать и усиление безопасности хранения бюллетеней. «Отсутствие надлежащего наблюдения за сейф-пакетами и конвертами — это серьезная уязвимость», - отметил координатор псковского «Голоса» и высказал мнение, что голоса, поданные в период досрочного голосования, должны пересчитываться отдельно.