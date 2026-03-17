«Гонки по вертикали»: Время менять имена

Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Всем привет! В эфире «Гонки по вертикали» — программа о самом интересном и важном в псковской региональной политике. Сегодня в центре нашего внимания очень любопытная неделя, на которой власти объявили о планах переименовать областное Собрание депутатов в Законодательное Собрание Псковской области, в регионе стартовало предварительное голосование «Единой России» (как обычно в марте, но по-новому), региональный лидер ЛДПР Антон Минаков в эфире ПЛН FM раскритиковал «Новых людей» и коммунистов, которые, кстати, в федеральном партийном рейтинге поменялись местами — «Новые люди» вышли на третье место, а КПРФ опустилась аж на 4-ю позицию. И это обсуждалось в СМИ и во всё более тормозящем телеграме. Ну а у нас тут в «Гонках по вертикали» на ПЛН FM пока ничего не замедляется и не блокируется — так что, начинаем очередной разбор полетов. Поехали!

Как известно, в последнее время в органах власти у нас нередко происходят переименования. Скажем, была администрация области - стало правительство Псковской области. Были профильные комитеты, теперь на их месте - министерства. Соответственно, там не начальники, а министры.

Вот и законодательный орган, тридцать с лишним лет называемый областным Собранием депутатов, решили переименовать. Первой о планах властей сообщила Псковская Лента Новостей.

Как рассказал нам спикер регионального парламента Александр Котов, суть заключается в приведении наименования к единому федеральному стандарту. То есть: сложилась система - и логично, чтобы законодательный орган имел название, которое чётко отражает его сущность – Законодательное Собрание Псковской области. Выходит, это не просто переименование, а вопрос смыслов.

Приведу небольшой фрагмент интервью Александра Алексеевича ПЛН: «Название должно давать понять: это не собрание депутатов «по интересам», а полноценный орган государственной власти, который принимает законы. Когда в названии есть ясное указание на основные полномочия – это укрепляет доверие, упрощает взаимодействие и делает систему прозрачнее», - заключил председатель Собрания. Далее последовали комментарии его коллег — достаточно стандартные, разве что несколько удивил своей позицией недавно вышедший из рядов «Новых людей», но всё еще депутат от этой партии Андрей Маковский.

Идею он поддержал - говорит, Собрание депутатов — это лингвистически некорректно, принятое современное название «Законодательное Собрание» — это правильное решение, но — тут же «новолюдь» озвучил идею взять другое название, с учетом исторического контекста - «Псковское вече». Короче, тут немного запуталось, но с чем полная ясность, так это с тем, что историю надо знать, а имя имеет значение - это давно известно.

- Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт (из мультфильма «Приключения капитана Врунгеля»)

Что дальше? Вопрос о переименовании законодательного органа рассмотрят все комитеты Собрания, депутаты выскажут свое мнение, а окончательное решение они примут открытым голосованием на ближайшей сессии. Понятно, что никаких сомнений относительно исхода голосования нет — так как подписи под законодательной инициативой поставили депутаты четырех фракций, главное — самой многочисленной депутатской группы - «Единая Россия». В целом под законодательной инициативой подписались более трети парламентариев.

Кстати, о трети депутатского корпуса. Отметка в 30-35 процентов от общего числа депутатов сейчас называется при обсуждении уровня ротации по итогам предстоящих сентябрьских выборов депутатов — наверное уже не депутатов областного Собрания, а Законодательного Собрания Псковской области. Прогнозы звучат разные — на неделе в эфире ПЛН FM озвучил один из самых опытных региональных парламентариев, глава комитета по законодательству и МСУ Алексей Севастьянов. Он полагает, что уровень ротации будет достаточно высокий — состав Собрания изменится более чем на тридцать процентов.

Понятно, что в этом вопросе больше всего зависит от единороссов — насколько обновятся ряды фракции парламентского большинства. Это станет известно по итогам ведущихся консультаций и согласований, а также по результатам процедуры предварительного голосования по определению кандидатов на выборы. Как мы уже говорили в прошлой программе, в процедуре предварительного голосования есть несколько нововведений, в том числе кандидат должен выдвигаться или по одномандатному округу или по партийному списку, совмещения теперь не допускаются.

По информации ПЛН, в ряде одномандатных округов на выборы от партии власти могут пойти не действующие депутаты-одномандатники, а ветераны специальной военной операции, в том числе участники кадровой программы «Герои земли Псковской», у которых накануне начался очередной образовательный блок.

«У слушателей программы есть потенциал для работы в органах власти разного уровня», - отчасти прояснил планы коллег участник программы, ветеран боевых действий, муниципальный депутат и подопечный спикера парламента Александра Котова Андрей Ключко. Возвращаясь к разговору о потенциальных заменах в команде кандидатов от «Единой России», отмечу, что группа действующих депутатов-одномандатников может пойти на выборы по партийному списку – без твердых гарантий сохранения мандатов. Ибо всё будет зависеть от уровня поддержки ЕР по итогам трехдневного голосования: проголосует народ дружно за партию – получит списочник депутатское кресло, а не будет высоких процентов – пролетит мимо Законодательного Собрания).

- Такова се ля ви, как говорят у них (из фильма «Бриллиантовая рука»)

Перспективы псковских единороссов, актуальные вызовы и угрозы для партии власти, имеющуюся ресурсную базу мы проанализируем в ближайшее время в большом материале на ПЛН. Этой публикацией откроем серию статей о партиях в рамках проекта «Политическая кухня». Он реализуется совместно Псковской Лентой Новостей и радиостанцией ПЛН FM, в прямом эфире которой уже завтра должно выйти большое интервью с депутатом областного Собрания от «Справедливой России» Натальей Тудаковой, которая сменила недавно покинувшего региональный парламент, пост руководителя областного отделения партии и в целом политику Олега Брячака. Начнем в 13.05. Будем говорить о том, ждут ли псковских эсеров изменения, какие задачи на выборы ставит федеральное руководство партии, обсудим многие другие темы актуальной повестки. А на минувшей неделе участником программы «Политкухня» стал региональный координатор ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков.

Разговор касался множества тем, однако самый заметный резонанс в псковской политтусовке вызвала жесткая критика со стороны Минакова в адрес псковских отделений партии «Новые люди» и КПРФ. Давайте, еще раз послушаем этот фрагмент интервью с региональным лидером ЛДПР.

Антон Минаков, региональный координатор ЛДПР в Псковской области: «Не хотел переходить на личности, но, видимо, придется. ЛДПР провела форум на тысячу человек. Давайте посмотрим, что сделали за месяц другие партии? Это же до смешного доходит. «Новые люди» кормушки для птиц повесили. «Молодцы», птичек покормили. Коммунисты на сессии выступили, что голосуют за роспуск НАТО и за комитет по освобождению Мадуро (Николас Мадуро - 49-й президент Венесуэлы – прим. ред.). «Молодцы», есть же «польза» от этого и России, и всем жителям Псковской области. Сразу видно, делом занимаются. И вам помогут, вы только начните работать. В конце концов, вас в КПРФ три человека. Не берем Петра Алексеенко, мы понимаем, что возраст уже почтенный. Дима Михайлов (депутат Псковского областного Собрания – ред.) – здоровый мужик, мы с ним в один зал ходили, он от груди 120 килограмм жмет. Собери груз – отвези мужикам на СВО, посиди с ними в окопе, чаю попей, переночуй и дальше в госпиталь съезди, чего тебе стоит-то? Ничего же не мешает, и ресурсов у них больше. Но не делают, критикуют — ленивые, боятся».

Это была позиция координатора ЛДПР Антона Минакова. В продолжение разговора об оппозиционных партиях, напомню: ЛДПР в масштабе страны, похоже, начинает прибивать КПРФ в борьбе за право быть «первым в оппозиции» или «партией №2». Это показывают результаты социологических исследований от различных центров.

Впрочем, минувшая неделя принесла еще более интересую новость: согласно данным ВЦИОМ, «Новые люди» рванули и обошли компартию, которая скатилась аж на четвертую позицию. Впрочем, рейтинги трех оппозиционных партий — ЛДПР, Новых людей и КПРФ - достаточно близки, и так может сложиться, что за почетное второе место на сентябрьских выборах будут бороться все три.

Правда, тут возникает вопрос: насколько демиургам политического процесса в стране интересно попробовать «Новых людей» в формате «партии №2» или хотя бы «партии №3»? Соглашусь с теми, кто считает: это соблазнительно, но рискованно. И пока трудно поверить, что это возможно — намного проще и понятнее смотреть на схватку двух йокодзун — КПРФ vs ЛДПР.

Так или иначе, мы продолжим внимательно следить за событиями и тенденциями в политической жизни. А на сегодня всё.

Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами!

