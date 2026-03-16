Иногда один шаг может стать началом большого пути — Александр Козловский о «ПолитСтарте»

«В нашей стране много активных, думающих людей, которые хотят менять жизнь вокруг себя к лучшему, и проект «ПолитСтарт» даёт им шанс сделать первый шаг в политике и общественной деятельности», — заявил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, комментируя в своем Telegram-канале запуск нового сезона кадрового проекта «ПолитСтарт».

В Псковском регионе начинается новый сезон кадрового проекта «ПолитСтарт», созданного партией «Единая Россия» для подготовки новичков в политике и общественной деятельности. По словам Александра Козловского, «ПолитСтарт» предоставляет возможность пройти обучение, получить поддержку наставников и пообщаться с опытными политиками.

Депутат отмечает, что проект нацелен на людей из разных сфер: «Тем, кто работает в образовании, медицине, на предприятиях, занимается волонтёрством, помогает своим городам и сёлам. У них есть идеи, есть желание работать для людей, но не всегда есть опыт участия в выборах или понимание, как устроена политическая система».

Особое внимание в этом сезоне уделяют ветеранам и участникам специальной военной операции. «Они уже доказали свою преданность Родине и готовность брать ответственность в самых сложных условиях. И я уверен, что их жизненный опыт, их позиция и их характер очень нужны и в мирной жизни — в общественной и политической работе», — подчеркнул он.

За несколько лет через «ПолитСтарт» прошли сотни людей, многие из которых сегодня становятся депутатами на разных уровнях. По мнению Александра Козловского, это доказывает, что политика может обновляться за счёт активных и неравнодушных граждан. Он призвал всех, кто готов работать для своего региона и страны, не бояться делать первый шаг: «Иногда один шаг может стать началом большого пути».