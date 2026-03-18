«Политкухня»: Какие новые «блюда» появятся в меню псковских эсеров с приходом Натальи Тудаковой?

Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM продолжают проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. Сделать это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого уже в 2026-м нам предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.

Не так давно на кухне псковских эсеров сменился «шеф-повар» — региональное отделение партии «Справедливая Россия» возглавила Наталья Тудакова. На этом посту она сменила Олега Брячака, а чуть ранее получила мандат депутата Псковского областного Собрания, ставший вакантным после его ухода из регионального парламента.

Сегодня Наталья Тудакова станет гостьей «Политкухни» на ПЛН FM и расскажет, с каким настроением приступает к работе в партии «Справедливая Россия» в новом качестве, какие новые «блюда» появятся в «меню» реготделения партии, под каким соусом пройдет подготовка эсеров к выборам депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания, и какие вызовы и угрозы могут внести «перчинку» в деятельность партии.

Эти и другие темы с Натальей Тудаковой обсудит политический шеф-повар, главный редактор ПЛН Александр Савенко.