Памфилова ответила, сколько партий могут участвовать в выборах

Право участвовать в выборах в России теперь имеют 19 партий, деятельность «Партии социальной защиты» 12 марта была приостановлена, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

«Двенадцатого марта апелляционной инстанцией Верховного суда Российской Федерации было подтверждено решение о приостановке деятельности Партии социальной защиты», - сказала Памфилова на заседании ЦИК России.

Она отметила, что в силу закона партия, чья деятельность была приостановлена, не может участвовать в выборах, пишет РИА Новости.

«Таким образом, право участвовать в федеральных, региональных и муниципальных выборах имеют на сегодняшний день 19 партий», - добавила Памфилова.

Напомним, в этом году пройдут выборы депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания.