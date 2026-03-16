Рейтингомер: новый приговор Грацкому, двойка министру и самострел в обкоме

Салют! Как всегда по понедельникам представляем вашему вниманию обозрение от Господина Рейтингомера. Всю неделю он внимательно следил за проявлениями активности политиков, чиновников и других публичных персон. Одни новости — например, сообщение о грядущем переименовании областного Собрания депутатов — наш комментатор просто фиксировал и заносил в свой дневничок. Другим событиям и ньюсмейкерам давал собственную оценку по пятибалльной шкале.

Плюсы у Рейтингомера — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение обозревателя. Погнали!

-5 Александр Грацкий

Минус пять ставим ранее осужденному за взятки бывшему заместителю главы администрации Пскова Александру Грацкому. Приговором суда срок лишения свободы ему увеличен до 11 лет. Выставляя отрицательную оценку, фиксируем и то, что имя Грацкого стало эдаким жупелом - своего рода символом борьбы с коррупцией. Уж точно раньше никого из чиновников у нас не наказывали так сурово за преступления коррупционной направленности.

-4 Петр Алексеенко

Минус четыре схлопотал первый секретарь псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко. Руководство областного отделения компартии решило отказаться от взаимодействия с ведущим региональным масс-медиа. Мало того, что это глупое и недальновидное решение противоречит задачам любой из партий и смыслу публичной политики, так еще и принято в год важных выборов в Госдуму и областное Собрание депутатов. Перед ними коммунисты отказались от публичной трибуны, куда их, как и другие политические силы, регулярно приглашали и давали возможность донести свою точку зрения до людей. Так что, это решение выглядит как самострел — умышленное нанесение себе увечья.

-3 Леонид Сеньков

Минус три получает директор «Псковэнергосбыта» Леонид Сеньков. В марте многие потребители получили квитанции на оплату электроэнергии с резко увеличившимися суммами. Особенно возмущены жители частного сектора, получившие счета в несколько раз больше привычных сумм. Некоторые потребители попытались в ситуации разобраться, но столкнулись с тем, что дозвониться и получить понятное разъяснение в клиентской службе - оказалось непросто. Такие эпизоды нервируют людей, создают ненужное социальное напряжение.

-2 Галина Овсова

Опять двойка в дневнике врио министра спорта Псковской области Галины Овсовой. Деятельность всё еще возглавляемого ею ведомства выглядит как карикатура. Начиная с нелепых ошибок: например, в анонсе так и не состоявшегося сегодня визита в Псков легенды отечественного баскетбола Тимофея Мозгова призер Олимпийских игр, первый российский чемпион НБА вдруг превратился в... Матвея («не, не слышали о таком»). И заканчивая системными моментами в работе: официальный сайт Минспорта не обновляется месяцами (последняя новость в разделе «Новости» там аж от 5 февраля), а врио министра как и прежде не считает необходимым комментировать даже значимые для спортивного сообщества изменения — например, передачу в муниципальную собственность спорткомплекса «Олимп» или наметившиеся перспективы окончания реконструкции стадиона «Машиностроитель».

-1 Андрей Анисимов

Минус один получает руководитель фонда капремонта Псковской области Андрей Анисимов. По сообщениям масс-медиа, следственные органы возбудили уголовное дело из-за отсутствия капремонта в аварийном общежитии Великих Лук. В связи с ветхим состоянием коммуникаций в подвале скапливается влага, что приводит к сырости и разрушению напольных покрытий. Также в аварийном состоянии находится карниз над входом в подъезд. Несмотря на внесение гражданами платежей за капитальный ремонт, нарушения не устраняются.

0 Михаил Балог

Нейтральную оценку 0 получает сотрудник Псковского государственного университета Михаил Балог. Он назначен директором Института права, экономики и управления ПсковГУ. Перед новым руководителем поставлены задачи по усилению практико-ориентированного подхода в подготовке специалистов, развитию международного сотрудничества и интеграции института в федеральные проекты. Посмотрим, как Михаил Балог проявит себя на этом новом поприще.

+1 Артур Гайдук

Плюс один ставим депутату областного Собрания, руководителю псковского «Яблока» Артуру Гайдуку за активность и стремление решить проблемы жителей региона. После получения тревожных сигналов с мест депутат обращается в органы прокуратуры, профильные министерства и другие инстанции, а затем информирует общественность о том, как изменилась ситуация. Политические оппоненты, правда, находят тут основания для критики оппозиционера, но главное — чтобы проблемы решались, а каким способом и благодаря кому — это уже вопрос второй.

+2 Олег Лазарев

Положительную оценку плюс два в этот раз получает председатель Псковского областного суда Олег Лазарев. Указом президента России Владимира Путина он вновь назначен на занимаемую должность на шестилетний срок полномочий. Напомним, работой областного суда Олег Лазарев руководит с 2020 года.

+3 Дмитрий Месхиев

На плюс три поднялся худрук-директор Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев. Положительной оценкой отмечаем проведенную с Народным фронтом восьмимартовскую акцию с основателем группы «Агата Кристи» Вадимом Самойловым и развитие сотрудничества со столичными театрами. Очередная новость — в июне состоятся обменные гастроли дрампуша и легендарного Театра на Таганке. Псковичи и гости города увидят пять спектаклей.

+4 Борис Елкин

Плюс четыре заработал глава Пскова Борис Елкин. Как и прежде, он ревностно следит за ходом уборки города и его благоустройства. Важно и то, что градоначальник оперативно комментирует, разъясняет, делится планами. Благодаря чему люди уже знают, к примеру, и про функциональность переливающихся консолей в виде гербов Пскова, установленных на днях в центре региональной столицы, и про планы дорожных работ. Их бюджет увеличен вдвое: сумма в 80 млн рублей позволит повысить качество инфраструктуры и привести дороги в нормативное состояние.

+5 Александр Козловский

Плюс пять ставим депутату Госдумы, секретарю реготделения «Единой России» Александру Козловскому. В Москве он выступил с парламентской трибуны и представил законопроект, касающийся деятельности госкорпорации Ростех. А в Пскове оргкомитет во главе с региональным партийным лидером запустил процедуру предварительного голосования по определению кандидатов от ЕР на сентябрьские выборы. Кроме того, секретарь реготделения продолжает объезжать муниципальные округа, где проводит встречи с местными жителями, отчитывается о работе и собирает предложения в народную программу.

Это был очередной обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю.