Политика

Александр Козловский считает закономерным усиление влияния Госдумы

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский считает закономерным усиление влияния Госдумы. Свою позицию он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя принятый Госдумой пакет законопроектов, меняющих федеральное законодательство в связи с принятыми поправками в Конституцию РФ.

Напомним, рядом поправок расширяются полномочия депутатов Госдумы. Так, теперь нижняя палата наделена правом утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров и впервые реализовала его на прошлой неделе, когда менялся руководящий состав министерств.

«Хочу заметить, что прошло не согласование кандидатур, а именно утверждение, и это очень важно. Утверждая министров, мы не просто формируем правительство - мы отвечаем за работу министров, и теперь по-другому будет строиться наше взаимодействие и сама их работа», - пояснил гость студии.

По мнению Александра Козловского, российский парламент готов к усилению своего влияния и к расширению полномочий. «Госдума текущего созыва, которую избрали в 2016 году и которую возглавил Вячеслав Володин, отличается от предыдущих. Здесь выстроена непосредственная работа с министрами, их отчетность, работа с комитетах. На каждый наш комитет приходит представитель уровня не ниже замминистра. Сегодня уже действуют положения Конституции, которые позволяют нам расширить эти полномочия. Но время идет, общество меняется и мы должны меняться. Поэтому такое усиление полномочий Госдумы и Совета Федерации, мне кажется, закономерно, - подчеркнул депутат. - Представители регионов, наших избирателей, получают реальную власть и возможность влиять на формирование правительства и в связи с этим несут ответственность за работу министерств. К этой работе мы готовы, давно уже так взаимодействуем, а теперь такая работа будет вестись еще более тесно, а следующем созыве, наверное, будут еще более кардинальные изменения».

При этом Александр Козловский сообщил, что в нынешних реалиях может представить себе ситуацию, при которой Госдума не утвердила бы какого-то министра или премьера, которого предложит исполнительная власть. «Конечно, это возможно. С другой стороны, вся политика делается в переговорах, а они ведутся не только на пленарном заседании, но и в комиссиях, на рабочих группах, на заседаниях фракций. Это же публичная политика, и мало кому из будущих или утвержденных министров захочется, чтобы его критиковали. Этот процесс достаточно интересный и для кого-то из министров не очень приятный. Ситуации могут возникнуть разные и здесь, мне кажется, влияние Госдумы на работу министров будет самым непосредственным», - заключил гость студии.