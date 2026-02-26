Полномочия депутата Псковского округа прекратили в связи с его смертью

Полномочия депутата Собрания Псковского муниципального округа Геннадия Моисеева прекратили в связи с его смертью на сессии 26 февраля, сообщила глава округа Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

В начале сессии почтили память депутата Собрания по одномандатному округу №1 Геннадия Моисеева, ушедшего из жизни. «Геннадий Алексеевич был порядочным, трудолюбивым, неравнодушным человеком, память о нем навсегда останется в наших сердцах. Полномочия Геннадия Моисеева прекращены», - написала Наталья Федорова.

Всего депутаты сегодня рассмотрели 20 вопросов, касающихся жизнедеятельности муниципалитета.

Рассмотрели и приняли блок вопросов, связанных с преобразованием района в округ. Приняты положения: о муниципальных наградах; о звании «Почетный гражданин Псковского муниципального округа»; о почетной грамоте окружного Собрания депутатов.

Кроме того, депутаты внесли изменения в бюджет округа на текущий год и приняли ряд нормативных документов, регламентирующих деятельность и обязанности муниципальных служащих и лиц, замещающих эти должности. А также заслушали доклад о деятельности ОМВД России по Псковскому округу за 2025 год.