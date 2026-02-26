 
Политика

Самозанятость как род деятельности разрешили указывать псковичам в избирательных документах

Изменения в статью 3 Избирательного кодекса Псковской области одобрили депутаты на сессии Псковского областного Собрания 26 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Норму Избирательного кодекса Псковской области привели в соответствие с федеральным законом. Теперь кандидаты на выборах, поставленные на учет в налоговом органе как плательщики налога на профессиональный доход, вправе указать в качестве рода своих занятий статус самозанятого, за исключением случая, когда кандидат зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Законопроект поддержан депутатами в двух чтениях. 

