Политика

В ряды ЛДПР вступил кот Карасик

Петербургского кота Карасика приняли в ряды ЛДПР во Всемирный день защиты животных, пишет «Политическая экспертиза».

Представители объединения таким образом привлекли внимание к проблеме бездомных зверей. Карасик до начала своей политической карьеры жил в приюте. Членов партии он очаровал серьезным взглядом и шикарными усами.



Кота оформили как полноценного члена партии. Ему выдали билет с номером, фотографией и печатью. От членских взносов Карасика освободили.



Петербуржцы оценили нового политика и предложили выдвинуть животное для участия в предстоящих выборах. Жители города поделились своей уверенностью в победе Карасика.



В партии отметили, что новый член продолжит жить в приюте, поскольку в отделении нет для него подходящего места. Но над котом Карасиком взяли шефство. ЛДПР выступают за идею осуществлять поддержку приютов на законодательном уровне. В настоящее время приюты выживают на средства неравнодушных горожан и зооактивистов.