Политика

Алексей Кузьмин одержал победу на выборах главы Великолукского района

По итогам подсчета 100% бюллетеней победу на выборах главы Великолукского района одержал исполняющий полномочия главы муниципалитета Алексей Кузьмин (партия «Единая Россия»). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области, свои голоса за него отдали 85,47% избирателей.

Алексей Кузьмин. Фото: районная газета «Наш путь»

На втором месте комммунист Александр Тарасов, который набрал 6,8% голосов. У Юрия Павлинова (ЛДПР) - 5,14%, у Игоря Романова («Партия Роста») - 1,52%.

Явка на выборах в Великолукском районе составила 29,17%.