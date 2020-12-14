Политика

Выборы депутатов Госдумы обойдутся россиянам в 16 млрд рублей

На выборы депутатов нижней палаты российского парламента ЦИК собирается потратить более 16 млрд руб. Это на 60% больше, чем в прошлый раз было израсходовано на выборы 2016 года. Об этом на заседании ЦИК заявил заместитель председателя комиссии Николай Булаев, сообщает «Интерфакс».

«Здесь учтен опыт многодневного голосования, в данном случае трехдневного. Весьма возможно, оно будет и в финансировании заложено», - уточнил он.

Всего ЦИК в 2021 году потратит на выборы 22,9 млрд руб., в том числе и на выборы в Думу. В следующем году на обеспечение голосования предусмотрены расходы в сумме 5,1 млрд руб. В 2023 году на выборы будет потрачено еще больше средств - 24,4 млрд руб., в том числе 19,8 млрд на подготовку выборов президента.

По словам Булаева, ЦИК определил пока только общие суммы расходов на ближайшие три года, распределение средств на конкретные цели будет происходить после назначения выборов. Пока комиссия утвердила лишь распределение бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

ЦИК также принял временное положение, позволяющее избиркомам на местах принимать решение проводить выборы, проходящие до 30 мая 2021 года, в течение нескольких дней, но не более трех. Голосовать можно не только на участках, но и на дому, а также в выездном формате для избирателей, в чьих населенных пунктах невозможно организовать полноценные участки. От голосования на придомовых территориях комиссия рекомендовала воздержаться.

В случаях, когда на голосование дается более одного дня, избиратели не смогут голосовать досрочно или с использованием открепительных удостоверений.