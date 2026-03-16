«Единая Россия» дала старт новому сезону кадрового проекта «ПолитСтарт»

«Единая Россия» дала старт новому сезону кадрового проекта «ПолитСтарт». Он пройдёт в рамках 59 избирательных кампаний и охватит 44 региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Цель кадрового проекта Высшей партийной школы «Единой России» — помочь начинающим политикам принять участие в выборах. Также в нём могут принять участие начинающие политики, участвующие в предварительном голосовании в Государственную Думу. Особое внимание уделяется ветеранам и участникам СВО. 

Подать заявку на участие уже можно на сайте politstart.er.ru. Принять участие в «ПолитСтарте» могут граждане старше 18 лет, не состоящие в других партиях.

Все зарегистрированные участники получат возможность пройти обучение на платформе Высшей партийной школы «Единой России» по курсу «Политический лидер», которое пройдёт в апреле.

Индивидуальными наставниками станут опытные политтехнологи и политконсультанты, депутаты Госдумы, сенаторы и региональные политики. Среди наставников действующие депутаты: ветераны СВО, участники предыдущих сезонов проекта и выпускники ВПШ.

Всех, кто успешно пройдёт отбор и победит в предварительном голосовании партии, пригласят на очный образовательный модуль в Москву в июне. Они также получат профессионального наставника на период избирательной кампании.

Напомним, «Единая Россия» с 2018 года реализует кадровый проект, который помогает выявить новых лидеров в различных сферах, обеспечивает для них наставническое сопровождение на предварительном голосовании и выборах всех уровней. За 7 лет реализации проекта более 700 участников прошли все этапы и стали депутатами различных уровней.

