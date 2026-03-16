 
Политика

Группа депутатов официально внесла в Собрание инициативу о переименовании законодательного органа

Пакет документов о переименовании Псковского областного Собрания депутатов в Законодательное Собрание Псковской области официально внесли на рассмотрение парламентариев. Подписи под законодательной инициативой поставили депутаты четырёх парламентских фракций: «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди», сообщили Псковской Ленте Новостей в Собрании.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Инициатива исходит от межфракционной группы депутатов – это важно, потому что вопрос выходит за рамки партийных интересов. Под ней подписались более трети парламентариев, как и требует Устав области для внесения таких предложений», – отметил, комментируя предложенное нововведение, председатель регионального парламента Александр Котов.

Как пояснил спикер, суть заключается в приведении наименования к единому федеральному стандарту. Применительно к законодательным органам субъектов Российской Федерации федеральный законодатель не установил категоричных требований о единообразном наименовании, как это сделано в отношении высшего должностного лица и высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации. Однако законодательные органы пошли по пути унификации своих наименований: на сегодняшний день 32 региона именуют свои законодательные органы «Законодательное Собрание», наименование «Собрание депутатов» пока сохранено только в двух субъектах.

В соответствии со статьёй 23 Устава Псковской области Псковское областное Собрание депутатов является представительным и единственным законодательным органом государственной власти Псковской области. Наименование «Законодательное Собрание Псковской области» указывает на основной вид деятельности законодательного органа субъекта Российской Федерации.

«Это не просто вопрос переименования, это вопрос смыслов. Название должно давать понять: это не собрание депутатов «по интересам», а полноценный орган государственной власти, который принимает законы. Когда в названии есть ясное указание на основные полномочия – это укрепляет доверие, упрощает взаимодействие и делает систему прозрачнее», - подчеркнул Александр Котов.

Внесённый в Собрание пакет документов включает четыре законопроекта: поправки в Устав Псковской области, проект закона «О статусе депутата Законодательного Собрания Псковской области», изменения в действующую редакцию закона «О Псковском областном Собрании депутатов», а также проект о признании утратившими силу отдельных законодательных актов и их положений.

Вопрос о переименовании законодательного органа рассмотрят всеми комитетами Собрания, окончательное решение будет принято открытым голосованием на сессии, дату проведения которой определит Совет Собрания.

