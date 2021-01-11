Политика

В России предложили обеспечить спальные места и питание для наблюдателей на выборах

Партия «Коммунисты России» предложила за счет госбюджета обеспечить избирательные участки спальными местами и трехразовым питанием для наблюдателей в течение всего многодневного периода голосования на выборах, передает РИА Новости.

Фото: telegra.ph

«Считаем важным ввести новацию с 2021 года, что в связи с трехдневным голосованием все наблюдатели допущенных к выборам в Госдуму политических партий, которых не более 16, обеспечиваются за счет госбюджета трехразовым питанием в течение каждого из трех дней голосования и оборудованным спальным местом на избирательном участке, так как должны иметь возможность не прерывать наблюдение и мониторить неприкосновенность избирательных бюллетеней», - рассказал председатель ЦК партии Сурайкин.

Между тем в ЦИК данную инициативу восприняли больше как попытку привлечь к себе внимание, чем как заботу о прозрачности процесса. «На мой взгляд, в этой инициативе больше попытки привлечь к себе внимание. Дело в том, что если они будут спать, то как же наблюдать?» - сказала секретарь ЦИК Майя Гришина.

Она напомнила, что ЦИК предусмотрел различные гарантии сохранности бюллетеней во время многодневного голосования.

«Если смотреть на документы ЦИК, мы видим, что у нас с вами гарантирована возможность дистанционного наблюдения с помощью видеонаблюдения, которое осуществляется круглосуточно. Под камерами хранятся бюллетени в запечатанных сейфах, в дополнительно опечатанных комнатах, поэтому все гарантии хранения нашими актами предусмотрены», - подчеркнула Гришина.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что многодневное голосование может прижиться в России и после завершения пандемии коронавируса. Она напомнила, что в других странах «без всяких пандемий неделями голосуют».