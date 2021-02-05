Руководителем исполкома псковского отделения «Единой России» станет Максим Адамчук

Новым руководителем регионального исполкома Псковского областного отделения партии «Единая Россия» станет Максим Адамчук. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей из источников, близких к партии.
Максим Адамчук в настоящее время занимает должность исполнительного директора Союза работодателей Псковской области при региональном союзе промышленников и предпринимателей и является помощником депутата Госдумы Александра Козловского.
Напомним, ранее пост руководителя РИК занимал Андрей Карпов. Он написал заявление по собственному желанию в связи с переходом на работу в ЦИК «Единой России».