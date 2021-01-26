Политика

Андрей Карпов покидает исполком псковского отделения «Единой России»

Андрей Карпов покидает пост руководителя регионального исполкома Псковского областного отделения партии «Единая Россия». Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, его заявление об уходе по собственному желанию уже подписано, с 8 февраля Андрей Карпов переходит на работу в ЦИК партии.

В должности руководителя РИК регионального отделения «Единой России» Андрей Карпов работал с 2018 года . До этого он занимал пост председателя Государственно-правового комитета, заместителя и первого заместителя руководителя аппарата администрации Псковской области.

Андрей Карпов - квалифицированный профессиональный юрист, член Избирательной комиссии Псковской области.