Политика

Креативность псковского облизбиркома отметил электоральный юрист Антон Тимченко

Креативность команды Избирательной комиссии Псковской области под руководством Игоря Сопова отметил электоральный юрист Антон Тимченко, комментируя в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове особенности предстоящей в сентябре избирательной кампании.

«В Псковской области очень креативная команда избирательной комиссии, и, полагаю, что электоральная составляющая будет в этом году организована очень ярко», - отметил он и выразил уверенность, что в этом году в преддверии выборов от команды избирательной комиссии следует ожидать таких же креативных подходов к информированию населения, как и в прошлом году.

«То, что я видел в 2020 году, было очень ярко, креативно и по существу», - оценил Антон Тимченко, имея в виду информационный видеоролик о «голосовании на пеньках».

В целом гость студии полагает, что предстоящие в текущем году выборы не будут особенно отличаться от крупных избирательных кампаний предыдущих лет. «То, что будут какие-то споры и суды — это факт, но не потому, что эта избирательная кампания будет какая-то особенная. Без этого не обходится ни одна избирательная кампания. У меня большие сомнения, что судебные тяжбы в этом году будут играть определяющую роль. В отдельных округах - да, но я бы не говорил, что это будет растиражировано на всю страну», - дал прогноз гость студии. Также, по его мнению, в этом году больше внимания будет уделено правовым вопросам, касающимся предвыборной агитации в интернете.

Между тем электоральный юрист Светлана Косенкова высказала мнение, что в этом году сохранится тренд на судебный гуманизм. «Как свидетельствует статистика, основная масса дел об отмене регистрации кандидатов на выборах — отказные, и резонанс получают самые знаковые дела. В этом году дела тоже будут, их будет много, но большинство будут решены в пользу кандидатов. Отдельные отказы в регистрации тоже будут, и они будут очень интересные и необычные», - предположила она.