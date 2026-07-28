«Гонки по вертикали»: укрепление Елкина, подарок Шнурова и приметы выборов

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска

Праздник на псковской улице. Глава областной столицы Борис Елкин набирает очки и укрепляет позиции.

Глава областной столицы Борис Елкин набирает очки и укрепляет позиции. Всё по пенису и до фаллоса. Как псковские госпропагандисты на службе регионального руководства прозевали подарок от Шнурова.

Как псковские госпропагандисты на службе регионального руководства прозевали подарок от Шнурова. Приметы выборов. Соглашение общественников с партийцами, федеральные политики на выборах в Пскове и первый черный пиар.

Этот выпуск программы посвящен событиям недели, на которой Псков отмечал свои главные городские праздники и на пару дней превратился едва ли не в одну из российских столиц. Чего и кого у нас тут только не было! От кинозвезд, участников международного фестиваля, и тысяч петербуржцев на концерте группировки «Ленинград» на «Машиностроителе» (о Шнурове мы сегодня еще скажем) до мэров — делегатов съезда Союза городов воинской славы.

В это объединение входит около пятидесяти населенных пунктов, удостоенных почетного звания, общая численность их населения превышает десять миллионов человек. И вот в минувший уик-энд руководители большинства городов воинской славы побывали на масштабном съезде. С приветственным словом к ним обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Были еще и Форум дружбы, и делегация из Китая, и обсуждение совместных планов. В целом вышло очень заметное и мощное мероприятие, в Пскове съезд проводился впервые — и всё это, конечно, в плюс городским властям. Глава Пскова Борис Елкин подписал несколько соглашений с коллегами, в том числе с главами Мурманска и Смоленска. Если я правильно понимаю, это первый в России трехсторонний договор о межмуниципальном сотрудничестве. То есть мы вроде как впереди России всей.

Подводя общий итог, отмечу, что в последние месяцы глава Пскова серьезно укрепил свои позиции в команде губернатора и в региональной элите в целом, что собственно зафиксировано включением его персоны в состав пятерки лидеров списка «Единой России» на выборах в Законодательное Собрание — наряду с главой области, спикером регионального парламента Александром Котовым и обоими нашими сенаторами Алексеем Наумцом и Натальей Мельниковой. Помимо прочего, включение Бориса Елкина в топ-5 - это еще это и признание того, что дает результат, эффективен, обеспечивает развитие города.

Кстати, выступавший в субботу на «Машиностроителе» лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров со сцены сказал, что был в Пскове в начале нулевых (я так думаю, в 2004-м, на съемках фильма), и тогда тут была разруха и хаос, а сейчас, приехав в Псков, музыкант был приятно удивлен позитивными изменениями. И это, конечно, лучшая реклама городу и региону — тем более перед выборами, ну вот прямо подарок для властей. И очень странно, что никто из госСМИ не пишет об этом, не ухватился за эту похвалу от популярного музыканта. В былые годы пропагандисты чутко улавливали такие вещи и оперативно реагировали, а теперь им, выражаясь словами того же Шнурова, всё по пенису и до фаллоса.

- Мы сидим, а денежки идут (из рекламы 1990-х).

Между тем, приближение выборов ощущается всё более явственно. Из событий последних дней отмечу три.

Во-первых, подписание традиционных соглашений о взаимодействии Общественной палаты Псковской области с региональными отделениями партий.

Первыми из политиков, которые поставили под документом за честные выборы свои подписи, стали единоросс Александр Козловский, руководитель регионального отделения «Новых людей» Игорь Романов и председатель областного отделения «Партии пенсионеров» Михаил Иванов. На очереди и другие партийцы. При этом интересно, подпишут ли в этот раз документ коммунисты и яблочники — прежде отказывались.

Второй момент, на который обращаем внимание, появление на выборах-2026 первого черного пиара. По сообщениям очевидцев, в одном из новых псковских микрорайонов появились листовки, направленные против партии власти. Говорят, рядом были расклеены призывы голосовать за одну из оппозиционных партий — впрочем, и те, и другие печатные материалы были оперативно сняты то ли неравнодушными гражданами, то ли сотрудниками предвыборных штабов. Так-то, с одной стороны, история неприятная, но с другой - свидетельствует, что выборы конкурентные, есть интрига, идет борьба, и всё решится по итогам голосования в сентябре.

И третья примета приближающихся выборов - приезды федеральных политиков, партийных руководителей, депутатов Госдумы и т. д. Визитов действительно немало, кстати, на днях в Пскове вновь побывал председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Интересный момент — многие из федеральных политиков приезжают не просто поддержать однопартийцев, а сами являются кандидатами в Псковской области.

К примеру, депутат Госдумы от «Новых людей» Роза Чемерис, интервью с которой сегодня вышло в эфир ПЛН FM, возглавляет на выборах в российский парламент региональную группу, в которую, помимо других субъектов РФ, входит и Псковская область.

Или, скажем, регулярно приезжающий в Псков депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов занимает вторую позицию в списке партийных кандидатов на выборах в Законодательное Собрание Псковской области.

И в недавнем интервью ПЛН FM он не исключил, что при определенных раскладах по итогам сентябрьского голосования может взять мандат депутата псковского парламента.

К слову, в партии «Коммунисты России» тоже не исключили, что федеральный партийный босс, возглавивший список КР на выборах в Псковской области, председатель ЦК Сергей Малинкович тоже может стать депутатом нашего регионального парламента. Но для этого, разумеется, нужна поддержка избирателей, необходимо получить не меньше пяти процентов голосов.

Словом, интересного уже сейчас достаточно много и возможны неожиданности. Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM продолжат внимательно следить за развитием событий.

А на сегодня всё. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами.