СР представила документы для регистрации списка кандидатов в депутаты Заксобрания Псковской области

Псковское региональное отделение партии «Справедливая Россия» представило в Избирательную комиссию Псковской области документы для регистрации единого списка кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания региона восьмого созыва. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.





Фотографии: Избирательная комиссия Псковской области

Для проверки документов у комиссий есть 10 календарных дней со дня приема. При отсутствии замечаний единый список кандидатов будет зарегистрирован.

Напомним, псковские региональные отделения КПРФ и ЛДПР также представили в Избирательную комиссию Псковской области необходимые документы для регистрации единого списка кандидатов.

Ранее стало известно, что документы для регистрации списков кандидатов подали и псковские региональные отделения «Единой России», «Партии пенсионеров» и «Яблока».

Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.