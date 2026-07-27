Рейтингомер: Дни города, автобусы-шаттлы и кандидат с пятью судимостями

Салют! Как всегда по понедельникам с вами Господин Рейтингомер — автор обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора.

-5 Леонид Сеньков

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Самую низкую отрицательную оценку минус пять получает директор «Псковэнергосбыта» Леонид Сеньков. С акционерного общества взыскано более миллиона рублей из-за аварийного режима работы электросетей. С иском в суд обратился житель области, в квартире которого произошло возгорание электроприборов. В результате пожара было уничтожено имущество и причинен ущерб внутренней отделке помещений.

-4 Наталья Иванова

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Минус четыре ставим главе Плюсского муниципального округа Наталье Ивановой. Суд по иску прокуратуры взыскал с местного муниципального предприятия компенсацию морального вреда жителям Заплюсья. Напомним, зимой в их квартирах температура не превышала 14 градусов, а иногда не достигала и 10. Кроме того, по сообщениям масс-медиа, главе округа может грозить штраф за повторное нарушение законодательства о теплоснабжении.

-3 Сабир Агамалиев, Александр Сорокин

Фото Сабира Агамалиева: ПАО «Россети Северо-Запад»

Тройку со знаком минус делят между собой директор Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Сабир Агамалиев и региональный министр образования Александр Сорокин. Вместо того, чтобы договориться и в рабочем порядке решить спорный вопрос оплаты присоединения к электросетям, они довели ситуацию до судебного разбирательства. Судом принят к производству иск энергетиков к Минобру о понуждении к заключению допсоглашения.

-2 Александр Якушев

Фото: Александр Якушев / «ВКонтакте»

Минус два отправляем несостоявшемуся кандидату в депутаты областного Законодательного Собрания от «Справедливой России» Александру Якушеву. История о выдвижении на выборы 49-летнего предпринимателя с пятью судимостями вызвала заметный общественный резонанс. Тема горячо обсуждалась в социальных сетях и нашла отражение даже в федеральных медиа. В итоге претендент решил сойти с предвыборной дистанции.

-1 Нина Эберман

Тем временем суд вынес приговор очередной начальнице почтового отделения, попавшейся на присвоении денег (теперь - в Елизарово). Раскаявшаяся в преступлении дама отделалась относительно легко — условным сроком. При этом «Почта России» в этой ситуации несет репутационные потери, из-за чего и заносим -1 в дневник руководителя регионального управления федеральной почтовой связи Нины Эберман.

0 Сергей Малинкович

Фото из соцсетей Сергея Малинковича

Нейтральную оценку получает федеральный лидер компартии — но не Геннадий Зюганов из КПРФ, а Сергей Малинкович из партии «Коммунисты России». Он возглавил список кандидатов от партии на выборах в ЗакСобрание Псковской области. В реготделении «Коммунистов России» не исключают, что в случае успеха в сентябре товарищ Малинкович возьмет депутатский мандат и будет работать в Пскове. Но до этого еще очень далеко — так что пока просто фиксируем факт выдвижения и ставим 0.

+1 Павел Бикташев

Плюс один заработал руководитель регионального отделения партии «Родина» Павел Бикташев. Положительной оценкой отмечаем его смелые и жесткие заявления на круглом столе в прямом эфире радио ПЛН FM. А еще и трезвый анализ ситуации: мол, улучшить благосостояние граждан в ближайшее время не сможет ни одна из политических сил, а рассказывать, что мы придем в Думу и все улучшим - значит вводить людей в заблуждение. Даже удивительно, что говорит всё это кандидат перед выборами.

+2 Дмитрий Быстров

Плюс два отправляем в Остров главе муниципального округа Дмитрию Быстрову. На днях он принимал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, вместе оценивали итоги работ по благоустройству Острова-3. Здесь прозвучали не только положительные оценки, но и конкретика относительно дальнейших планов.

+3 Марина Гаращенко

Строчкой выше, на плюс три, поднялась министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко. Автопарк медицинских учреждений региона впервые пополнили автобусы-шаттлы для транспортировки пациентов. Ключи от нового транспорта переданы руководителям Псковской областной клинической больницы, а также Невельской, Островской, Порховской и Псковской межрайонных больниц.

+4 Эдуард Пичугин

+4 заслужил генпродюсер кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин. На минувшей неделе международный форум прошел в Пскове уже в седьмой раз. Его участниками стали многие известные кинематографисты - Алексей Герман-младший, Ольга Будина, Мария Шукшина, Андрей Ургант, Сергей Сельянов и другие. Зрителям была предложена насыщенная программа, в том числе новые фильмы кинематографистов России, Индии, Китая, Казахстана, Таджикистана и Абхазии. По субъективным ощущениям, нынешний кинофестиваль был, пожалуй, одним из самых ярких за все годы проведения «Западных ворот».

+5 Борис Елкин

Максимально высокую оценку плюс пять получает глава Пскова Борис Елкин. Естественно - за организацию яркого празднования Дней города. Здесь, как говорится, было всё — от спортивных соревнований и бесплатного мороженого для детей до концертов с участием поп-звезд. Особо отмечаем поднятие флага России на новом 50-метровом флагштоке и проведение съезда городов воинской славы. Такое мероприятие в Пскове прошло в первый раз, и также впервые в России у нас было подписано соглашение о трехстороннем муниципальном сотрудничестве между Псковом, Мурманском и Смоленском.

Это был очередной обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю.