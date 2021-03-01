Политика

Совет Федерации одобрил закон о повышении штрафов за незаконную агитацию

Совет Федерации одобрил на заседании закон о существенном увеличении штрафов за незаконную предвыборную агитацию, передает РИА Новости. Максимальная санкция составит до 500 тысяч рублей.

Соответствующие изменения внесены в статью 5.10 КоАП «Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах».

Согласно закону, предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне агитационного периода, установленного законодательством о выборах и референдумах или в местах, где ее проведение запрещено, изготовление агитационных материалов с нарушениями закона о выборах, а также их размещение в местах или на объектах без разрешения собственников или владельцев будет грозить штрафом для граждан в размере от 5 до 20 тысяч рублей (было от 1 до 1,5 тысяч), для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч (было от 2 до 5 тысяч), для юрлиц - от 100 до 500 тысяч (было от 20 до 100 тысяч).

Закон поступает на подпись президенту.

Также Совет Федерации одобрил закон, согласно которому ЦИК России и региональные избиркомы смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, изготовленных с нарушением законодательства о выборах. Соответствующие изменения внесены в законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В настоящее время, отмечают авторы законопроекта, у избирательных комиссий отсутствует действенный механизм реагирования при обнаружении информации либо агитационных материалов, изготовленных или распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах и референдумах.

В соответствии с одобренным СФ законом, ЦИК и региональные избирательные комиссии получают полномочия по обращению в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в сети интернет агитационных материалов, изготовленных и распространяемых с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах.