Партия «Новые люди» предложила механизм компенсаций за отказ от службы в армии

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил ввести механизм легальной компенсации отказа от службы в армии. Соответствующее заявление он сделал в Санкт-Петербурге на пресс-подходе по итогам конкурса «Марафон идей», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.
По его словам, на конкурс поступил целый ряд заявок, касающихся службы в армии. Одна из инициатив совпала с позицией партии «Новые люди» и будет оформлена в виде законопроекта, который планируется внести в Госдуму.
Кроме того, Алексей Нечаев предложил расширить перечень специальностей для альтернативной гражданской службы. Сейчас такую службу проходит лишь небольшая часть призывников. «Зачем начинать взрослую жизнь с жульничества? Лучше заплатить легально, и пусть банки дают льготные кредиты на это. Мы такой законопроект готовим, и там есть целый ряд других предложений, касающихся службы в армии», - добавил Нечаев.
В частности, «Новые люди» предлагают расширить перечень профессий для гражданской службы. Например, IT-специалистам лучше служить в IT-войсках, а вэб-дизайнерам и видеографам, по мнению Нечаева, «лучше сделать ролик про армию для соцсетей - это будет полезнее, чем красить траву или заниматься другими странными вещами, которыми иногда заняты срочники».
Данное заявление лидер партии считает приглашением министра обороны Сергея Шойгу к диалогу. «Это не только наша идея, это инициатива людей. Сейчас министерство обороны оперативно отвечает на общественные инициативы», - добавил Нечаев.