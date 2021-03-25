Политика

Партия «Новые люди» предложила механизм компенсаций за отказ от службы в армии

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил ввести механизм легальной компенсации отказа от службы в армии. Соответствующее заявление он сделал в Санкт-Петербурге на пресс-подходе по итогам конкурса «Марафон идей», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

По его словам, на конкурс поступил целый ряд заявок, касающихся службы в армии. Одна из инициатив совпала с позицией партии «Новые люди» и будет оформлена в виде законопроекта, который планируется внести в Госдуму.

«31 марта начнется очередной весенний призыв в армию, поэтому тема особенно актуальна. Молодых людей станет меньше, непонятно, за кого девушкам замуж выходить, - отметил Алексей Нечаев. - Порядок, когда все идут служить или откупаются от армии через незаконные схемы, давно устарел. Было бы правильным сделать, чтобы человек официально заплатил деньги. Например, 300 тысяч рублей, которые пошли бы потом на обучение того человека, который в армии отслужил».

Кроме того, Алексей Нечаев предложил расширить перечень специальностей для альтернативной гражданской службы. Сейчас такую службу проходит лишь небольшая часть призывников. «Зачем начинать взрослую жизнь с жульничества? Лучше заплатить легально, и пусть банки дают льготные кредиты на это. Мы такой законопроект готовим, и там есть целый ряд других предложений, касающихся службы в армии», - добавил Нечаев.

В частности, «Новые люди» предлагают расширить перечень профессий для гражданской службы. Например, IT-специалистам лучше служить в IT-войсках, а вэб-дизайнерам и видеографам, по мнению Нечаева, «лучше сделать ролик про армию для соцсетей - это будет полезнее, чем красить траву или заниматься другими странными вещами, которыми иногда заняты срочники».

Данное заявление лидер партии считает приглашением министра обороны Сергея Шойгу к диалогу. «Это не только наша идея, это инициатива людей. Сейчас министерство обороны оперативно отвечает на общественные инициативы», - добавил Нечаев.