Политика

Сентябрьские выборы в Псковской области пройдут с соблюдением антикоронавирусных мер

Сентябрьские выборы в Псковской области пройдут с соблюдением антикоронавирусных мер. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Обсуждается, что антикоронавирусные меры к моменту проведения выборов не будут сняты. В целях обеспечения безопасности сотрудников избирательных комиссий и избирателей голосование будет проходить три дня: 17-19 сентября. В сметы расходов закладывается приобретение средств индивидуальной защиты», - рассказал гость студии и добавил, что избиркомы в период проведения выборов будут действовать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

В частности, планируется, как и на выборах прошлого года, разделить потоки избирателей на каждом избирательном участке, чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции и максимально защитить их от коронавируса.

«Чтоб не допустить вспышек на таких больших выборах, лучше перестраховаться», - заключил Игорь Сопов.