Политика

Кандидатура Игоря Романова согласована для участия в выборах в Псковской области

Кандидатура председателя Псковского регионального отделения «Партии Роста» Игоря Романова согласована федеральным партийным советом для участия в выборах депутатов Государственной Думы по одномандатному округу в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

Кроме того, для участия в парламентских выборах согласована кандидатура Игоря Романова как руководителя региональной группы, включающей Псковскую область.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут в сентябре. В избирательной кампании в псковском одномандатном округе планируют принять участие действующий депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский, в настоящее время участвующий в процедуре предварительного голосования, а также второй секретарь обкома КПРФ Дмитрий Михайлов, координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков, лидер псковских эсеров Олег Брячак, депутат Псковского областного Собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук и кандидат политических наук Андрей Маковский от партии «Новые люди».